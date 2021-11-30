Новая тенденция: музыканты переносят туры на 2023-й год. Проскочив 2022-й

Новая тенденция: музыканты переносят туры на 2023-й год. Проскочив 2022-йБлог
Из новостей. «Ozzy Osbourne в очередной раз перенес европейское турне No More Tours II с JUDAS PRIEST на 2023-й год». (Изначально, напомню, он должен был состояться в 2019-м, потом в 2020-м, потом в 2022-м.) «В связи с непрекращающейся неопределенностью относительно концертов без ограничений по посещаемости, а также с текущими логистическими сложностями в Европе мы пришли к сложному решению перенести турне на 2023-й год. Билеты будут действительны. Спасибо всем вам, а также JUDAS PRIEST за поддержку».
APOCALYPTICA и EPICA также перенесли зимне-весенние даты на 2023-й. «Глядя на ухудшающуюся ситуация с ковидом по всей Европе, мы просто не сможем отыграть все концерты. Так что ждем с нетерпением возможности сделать это в 2023-м году! Надеемся увидеть вас! Берегите себя!»
Кроме них, в новостях можно увидеть, что уже аналогично перенесли турне ACCEPT, TRIVIUM, Elton John, MY CHEMICAL ROMANCE, TWELVE FOOT NINJA. В общем, как-то раз… и хоронят сразу целый год. Как думаете, будут ли шансы у больших фестивалей?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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