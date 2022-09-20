Новый альбом OZZY OSBOURNE порвал мировые чарты. Впервые за пять десятков лет музыкальной карьеры!

Выпущенный 9 сентября альбом OZZY OSBOURNE Patient Number 9 буквально сокрушил музыкальные чарты по всему миру, только в США продавшись за первую неделю количеством 52,500 копий. Кто там говорил, мол, рок мертвей всех живых?

Причем и не скажешь, что 73-летнего деда осыпают почестями (невиданного за всю его 55-летнюю карьеру уровня), стремясь оказать внимание и выказать максимальные благодарности, пока он не умер. Оззи провожали во время выпуска Ordinary Man, полагая что двенадцатым студийником больной старый человек, кочующий из больнички в больничку, ставит себе очередной творческий памятник.

Оззи едва не хоронили с каждой новой болячкой. Но он все еще здесь, и Patient Number 9 действительно чертовски хорош. Даже более того: в день выпуска альбома впервые за долгое время Осборн вылез на большую сцену и спел в халфтайме футбольного матча Los Angeles Rams.

Вот как это выглядело — и храни деда Бог Летучих Мышей! Здоровья ему. Пускай как минимум переживет маразматичных дедов из мира политики.

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