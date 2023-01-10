Ozzy Osbourne: «Я все равно рвусь на сцену, даже если меня прикуют к каталке»

В нашей голосовалке за лучший альбом второго полугодия среди кандидатов на первое место — Patient Number 9 Ozzy Osbourne, и это, с одной стороны, странно, с другой — закономерно. А еще, глядя на последние фотографии Осборна, снятые в лос-анджелесском супермаркете, так и хочется еще разочек нажать кнопку в его поддержку: Оззи, живи!

«У меня еще много пороха в пороховницах, — сказал музыкант в недавнем интервью, — и я намерен снова вернуться на сцену. Я все еще восстанавливаюсь, и у меня есть цель. Хочу выступать. Это намерение поддерживает внутренние силы. Скучаю по публике. Скучаю по концертам. Скучаю по своей группе. По всему этому вот.

После моей домашней травмы прошло почти четыре года. Но состояние по-прежнему жуткое. Иногда я забываю; лежу на диване — и пытаюсь встать в какой-то момент. И… не получается. Хотя чувство равновесия пока не подводит. Я прохожу курс физиотерапии, стараюсь действовать самостоятельно. Прогресс… черт, вы себе не представляете, каково это. С головой у меня все в порядке, с креативностью тоже, я могу петь, но особо не могу ходить. Тем не менее, я все равно рвусь на сцену, даже если меня прикуют к каталке».

Так, к сожалению, сейчас выглядит Оззи. Но всегда хочется чуда.

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