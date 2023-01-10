Ozzy Osbourne: «Я все равно рвусь на сцену, даже если меня прикуют к каталке»Блог
В нашей голосовалке за лучший альбом второго полугодия среди кандидатов на первое место — Patient Number 9 Ozzy Osbourne, и это, с одной стороны, странно, с другой — закономерно. А еще, глядя на последние фотографии Осборна, снятые в лос-анджелесском супермаркете, так и хочется еще разочек нажать кнопку в его поддержку: Оззи, живи!
«У меня еще много пороха в пороховницах, — сказал музыкант в недавнем интервью, — и я намерен снова вернуться на сцену. Я все еще восстанавливаюсь, и у меня есть цель. Хочу выступать. Это намерение поддерживает внутренние силы. Скучаю по публике. Скучаю по концертам. Скучаю по своей группе. По всему этому вот.
После моей домашней травмы прошло почти четыре года. Но состояние по-прежнему жуткое. Иногда я забываю; лежу на диване — и пытаюсь встать в какой-то момент. И… не получается. Хотя чувство равновесия пока не подводит. Я прохожу курс физиотерапии, стараюсь действовать самостоятельно. Прогресс… черт, вы себе не представляете, каково это. С головой у меня все в порядке, с креативностью тоже, я могу петь, но особо не могу ходить. Тем не менее, я все равно рвусь на сцену, даже если меня прикуют к каталке».
Так, к сожалению, сейчас выглядит Оззи. Но всегда хочется чуда.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 187
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Комментарии
Апиат Глотт:
Anastasiya написал(а):
Апиат Глотт написал(а):
Не нашел инфы , кто такой Джей Пи Фурнье.
Благода…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Алекс написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»
Товар…
Дед Аким:
Алекс написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»
Товарищи, я хоть учусь о…
Алекс:
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу» …
Алекс:
Писюн с глазами написал(а):
Ох, давайте по пунктам.
1) По поводу невинных зэков, сидящих за вещества и краденую бутылку. Ну, есть и такие. А есть и расчленители-на…
cpt BARBOSSA:
Писюну (не верю что набираю это слово обращаясь к человеку);
Ты не лезь ко мне убогий. ПИСЮН…Далее не утруждайся,на дерьмо не реагирую.…
Andreas:
Кажется, мы начали забывать, какая легенда должен быть на первом месте : https://www.youtube.com/watch?v=nyClYuq3_9Q…
Писюн с глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
и про сравнения Сатриани с гитаристом, блядь, ХИМ, тоже не шибко полезной инфой кажутся
__________________________________
»и пр…
cpt BARBOSSA:
Писюн с глазами написал(а):
и про сравнения Сатриани с гитаристом, блядь, ХИМ, тоже не шибко полезной инфой кажутся
__________________________________
»и про сравнения Сатр…
Писюн с глазами:
Фирмач -это что?) Если имеется в виду сотрудник каких-то служб, то ты реально артист: никогда б в жизни они б не выбрали такой красивый ник. Скорее уж что-то неприметно…
Писюн с глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Другому Алексу № 2
Чувак что тебе накропал вопросник,аж под номерами 1-2-3,-фирмач.И видно ему то ли лень загуглить мнения хотя бы спецов,то л…
Eum:
В этом году слушал мало новинок, но из думца отмечу миник Worm и атмосферный альбом для медитаций и релакса от Dream Unending (“Song of Salvation” 2022)…
cpt BARBOSSA:
Чувак что тебе накропал вопросник,аж под номерами 1-2-3,-фирмач.И видно ему то ли лень загуглить мнения хотя бы спецов,то ли ему вообще всё лень,ибо…
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