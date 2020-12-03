Оззи 72 года. «Нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке»Блог
Несмотря на все свои болячки, больнички, проблемы и груз бурных прожитых лет, старина Оззи успешно добрался до своего 72-летия, с чем его сегодня и поздравляем! Желая, естественно, чтобы здоровье и силы не подводили. А уж бодрости духа Осборну не занимать: в 2022-м он опять намерен выступать на концертах.
«Конечно, страшно подхватить ковид, — признался Ozzy в интервью журналу «GQ», — у меня эмфизема легких, поэтому, если вдруг цепану этот вирус, мне крышка.
Как могу, защищаюсь. Если куда-то и выхожу, то только в маске, а маски я не люблю. Поэтому стараюсь не высовываться лишний раз в принципе. Andrew Watt, продюсер моего альбома, подхватил ковид. Я с ним созванивался каждый день — и он жаловался, что не может спать. Как только ложился, засыпал, он просто прекращал дышать. Опыт болезни сильно его изменил… Эндрю стал другим человеком… как, собственно, и все, кто имел опыт близкого знакомства со смертью. Начал гораздо осторожней ко всему относиться.
При этом две мои внучки переболели и даже не заметили, без симптомов. Как вода с гуся.
А вот вакцину я колоть не буду, несмотря на все свои риски. Во всяком случае, не побегу за ней в первых рядах: нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке. Просто пересижу это время — все равно из-за своих «поломок» я не сильно трудоспособен.
Вообще, в целом я б не рассчитывал, что вся эта хрень вокруг рассосется до конца следующего года. Есть подозрение, что зима будет крайне хреновой, так как, помимо прочего, все начнут болеть гриппом. В общем, думаю, что буду бронировать выступления уже на 2022 год. Надеюсь на это».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
Читайте также:
- Ozzy Osbourne отменил «No More Tours 2»
- Ozzy Osbourne + Elton John = «Ordinary Man»
- По слухам, Оззи на смертном одре
- Ozzy Osbourne с синглом «Straight To Hell»: «Заставлю вас кричать и сраться»
- Старики не сдаются: новинки от OZZY OSBOURNE и KING DIAMOND
- Ozzy Osbourne записал новый соло-альбом. «Я буду делать музыку, пока не сдохну»
- Zakk Wylde: «Оззи не отменяет концерты, даже если приходится колоть в шею стероиды»
- Оззи и Шэрон Осборн расстались из-за измены
- «Золотой дождь» от дочки Оззи
- Zakk Wylde сделал Ozzy рождественский подарок: рассказал миру про его эректильную дисфункцию
Обновления
-
Оззи 72 года. «Нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке»
-
David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
-
LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь
-
Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias
-
Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
-
Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021
-
Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
-
Премьера от MOONSPELL: готичная тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
-
25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»
-
Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»
Добавить комментарий