Оззи 72 года. «Нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке»

Несмотря на все свои болячки, больнички, проблемы и груз бурных прожитых лет, старина Оззи успешно добрался до своего 72-летия, с чем его сегодня и поздравляем! Желая, естественно, чтобы здоровье и силы не подводили. А уж бодрости духа Осборну не занимать: в 2022-м он опять намерен выступать на концертах.

«Конечно, страшно подхватить ковид, — признался Ozzy в интервью журналу «GQ», — у меня эмфизема легких, поэтому, если вдруг цепану этот вирус, мне крышка.

Как могу, защищаюсь. Если куда-то и выхожу, то только в маске, а маски я не люблю. Поэтому стараюсь не высовываться лишний раз в принципе. Andrew Watt, продюсер моего альбома, подхватил ковид. Я с ним созванивался каждый день — и он жаловался, что не может спать. Как только ложился, засыпал, он просто прекращал дышать. Опыт болезни сильно его изменил… Эндрю стал другим человеком… как, собственно, и все, кто имел опыт близкого знакомства со смертью. Начал гораздо осторожней ко всему относиться.

При этом две мои внучки переболели и даже не заметили, без симптомов. Как вода с гуся.

А вот вакцину я колоть не буду, несмотря на все свои риски. Во всяком случае, не побегу за ней в первых рядах: нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке. Просто пересижу это время — все равно из-за своих «поломок» я не сильно трудоспособен.

Вообще, в целом я б не рассчитывал, что вся эта хрень вокруг рассосется до конца следующего года. Есть подозрение, что зима будет крайне хреновой, так как, помимо прочего, все начнут болеть гриппом. В общем, думаю, что буду бронировать выступления уже на 2022 год. Надеюсь на это».

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