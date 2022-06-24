Ozzy Osbourne new song
24.06.2022

Ozzy Osbourne презентовал песню «Patient Number 9». О насущном!

Новинки и новости

Ozzy Osbourne в последние годы попадает в новости по двум причинам: либо он снова чем-то болеет (давеча вот была операция на шее, да и ходит он, судя по всему, уже не очень), либо выпускает новую музыку, которая наверняка оказывает терапевтический эффект и заставляет забыть о старости и старческих недугах. В конце концов, даже на фотокарточке этой весны, где музыкант передвигается с палочкой, у него накрашены ногти!

ozzy and sharon health

Новая тема «Patient Number 9» перекликается с новостным поводом номер один — хотя речь в ней идет о болячках скорее ментальных.

When they call your name, you better run and hide
Tеll you you’re insane, you beliеve their lies
I’m not getting out, no, I’m not getting out alive
I’m not getting out ’cause I’m patient number nine

Песню можно послушать прямо сейчас; это титульный трек будущего альбома, сыграл на котором Jeff Beck, а вообще в записи диска также приняли участие Chad Smith (драммер RED HOT CHILI PEPPERS), Robert Trujillo, Zakk Wylde, Duff McKagan — иными словами, есть повод ожидать продолжения Ordinary Man. И это хорошая новость!

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