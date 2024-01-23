Ozzy таки собирается попрощаться. Два концерта — и все

Не то чтобы неожиданно, но наконец Оззи посредством жены озвучил свой максимальный концертный план: не пытаться играть туры и фестивали, не рассчитывать умереть на сцене, а отыграть два последних, прощальных концерта в родном городе — и на этом все.

Sharon: «Гастролировать он больше не будет. Но мы все-таки планируем два шоу — ибо Оззи хочет попрощаться с фантами как положено. Они пройдут в родном городе, Бирмингеме. Что я могу сказать? Его голос по-прежнему великолепен. Все время, что не выступал, он брал уроки пения, тренировался, так что пребывает в отличной форме. А еще он по-прежнему классно шутит. Так что даже если вам не нравится музыка, Оззи невозможно не любить: это человек, который притягивает, как магнит».

Ozzy: «Уходить со сцены — это как говорить «прощай» лучшему роману своей жизни. Когда болезнь стала одолевать и я вынужденно прекратил турне, то постоянно злился. На себя, на докторов, на весь белый свет. Но прошло достаточно времени, и, вероятно, просто стоит принять этот факт.

Я не хочу, чтобы меня жалели. Не хочу быть полуразвалиной и вызывать сострадание. Нахрена это надо? Видел, как сейчас выступает Phil Collins, в инвалидном кресле. У него, кажется, те же проблемы, что и у меня. Так вот, я так не хочу».

Здравое решение, но посмотрим, как выйдет по факту.

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