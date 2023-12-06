Ozzy Osbourne: «Дальше будет: привет, нейросеть, сделай мне альбом. Это будущее»

Кто-то видит свое музыкальное бессмертие так, что дряхлые косточки лежат на диване, а аватары пляшут и заколачивают баблишко во всех углах мира; кто-то боится потерять работу из-за нейросетей; а Ozzy Osbourne, потихоньку расстающийся с идеей возобновить концерты, размышляет о будущем с AI в творчески-позитивном ключе.

«Пока всерьез не думал об этом, но если б, например, нейросеть смогла сгенерировать гитарные партии, базирующиеся на том, что играл Randy Rhoads, почему нет? Я открыт ко всему, если продукт хорошего качества. Например, как «новая» песня BEATLES ‘Now And Then’ — это же, по сути, наработки Леннона, это не BEATLES; это песня Джона Леннона, которую почистили и доделали.

Когда я послушал ее впервые, подумал: что вообще за херь? Но потом поставил еще. И еще. Я слушаю ее теперь каждый день. И хочу большего.

С AI дальше будет: привет, нейросеть, сделай мне альбом. Это будущее. Музыкальная сцена станет совсем другой.

Меня лично подобная перспектива не пугает: какие вообще варианты, чтоб так не случилось? Кота уже не удержишь в мешке, нельзя это все отменить. Я б, честно, хотел вывести с нейросетями какую-то формулу песен, потом доработать ее, а потом применить еще и еще.

Но вообще, конечно же, есть риск, что открывающиеся возможности будут использованы безответственно».

Буквально недавно Josh Todd из BUCKCHERRY жаловался, мол, у современных музыкантов и так есть лишь секунд пять, чтоб завоевать слушателя. А если к имеющейся армии живых музыкантов, как во «Властелине Колец», примкнут AI-мертвецы Дунхарроу, как слушателю от этого наплыва вообще отбиваться?..

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