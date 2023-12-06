Ozzy Osbourne: «Дальше будет: привет, нейросеть, сделай мне альбом. Это будущее»Блог
Кто-то видит свое музыкальное бессмертие так, что дряхлые косточки лежат на диване, а аватары пляшут и заколачивают баблишко во всех углах мира; кто-то боится потерять работу из-за нейросетей; а Ozzy Osbourne, потихоньку расстающийся с идеей возобновить концерты, размышляет о будущем с AI в творчески-позитивном ключе.
«Пока всерьез не думал об этом, но если б, например, нейросеть смогла сгенерировать гитарные партии, базирующиеся на том, что играл Randy Rhoads, почему нет? Я открыт ко всему, если продукт хорошего качества. Например, как «новая» песня BEATLES ‘Now And Then’ — это же, по сути, наработки Леннона, это не BEATLES; это песня Джона Леннона, которую почистили и доделали.
Когда я послушал ее впервые, подумал: что вообще за херь? Но потом поставил еще. И еще. Я слушаю ее теперь каждый день. И хочу большего.
С AI дальше будет: привет, нейросеть, сделай мне альбом. Это будущее. Музыкальная сцена станет совсем другой.
Меня лично подобная перспектива не пугает: какие вообще варианты, чтоб так не случилось? Кота уже не удержишь в мешке, нельзя это все отменить. Я б, честно, хотел вывести с нейросетями какую-то формулу песен, потом доработать ее, а потом применить еще и еще.
Но вообще, конечно же, есть риск, что открывающиеся возможности будут использованы безответственно».
Буквально недавно Josh Todd из BUCKCHERRY жаловался, мол, у современных музыкантов и так есть лишь секунд пять, чтоб завоевать слушателя. А если к имеющейся армии живых музыкантов, как во «Властелине Колец», примкнут AI-мертвецы Дунхарроу, как слушателю от этого наплыва вообще отбиваться?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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Комментарии
Green:
Алексей:
Бля,ну кто им тексты писал? — такую херь мог придумать только перемороженый пятиклассник. А музло ничё так,вполне годное. Всем привет из суровой и холодной Калифорни…
Тварь:
Алексей:
как же это всё убого
Ну хватит уже, старпёрчики вы наши!!! Я не только про Киссов, я про всех с�…
juris:
Игорь:
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Надо провести (в связи с произошедшим 20 летним аудио террором 21 века) Нюрнберг 2. И лишать образования и наград посмертно всех причастных. Причем обратить особое вн�…
DimaCar:
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