Zakk Wylde готовится к реюниону PANTERA, разучивая партии по мануалам YouTube

Zakk Wylde готовится к реюниону PANTERA, разучивая партии по мануалам YouTubeБлог
Туровый то ли реюнион, то ли трибьют PANTERA, анонсированный на следующий год в составе Philip Anselmo / Rex Brown / Zakk Wylde / Charlie Benante, заранее пользуется дичайшим ажиотажем. Например, объявленный на декабрь концерт в чилийском Сантьяго распродался так быстро, что организаторы решили поменять площадку вместимостью 5400 человек на арену в 17000.
В настоящий момент объявлены выступления в Латинской Америке на фестах Hell & Heaven Open Air и Knotfest, два шоу на немецких фестивалях Rock Am Ring и Rock Im Park, а также сеты на Sweden Rock Festival и Tons Of Rock (Осло). И вообще, есть мнение, это турне станет одним из самых значительных гастрольных событий 2023-го.
В восторге даже Rob Halford: «В июне я запостил в инсту фотокарточку со мной и Филом на фестивале Copenhell, где играли JUDAS PRIEST и DOWN. И он такой говорит: «Эй, у меня есть кое-какой секретик». Я в ответ: «Давай, что там? Дай уже мне грязи». А он: «PANTERA». И я сразу, мол, СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ. Слава богу за это вот, потому что группа невероятно много значит для всех нас. И по мне, участие Закка и Чарли идеально дополняет мероприятие — ибо они, и Закк, и Чарли, любят PANTERA так же, как и мы, фанаты.
И хотя, конечно, будет не хватать Dime и Vinnie, ребята начисто сорвут ваши крыши, я в этом уверен. И мы должны ценить, лелеять такие моменты. Надеюсь, концерты пройдут по всему миру, потому что миллионы фанатов всего мира жаждут услышать PANTERA. Равно как и я.
И пускай народ пишет в комментариях, мол, «они ковыряются в прошлом». На самом деле нет. То, что они собираются сделать, — это оказать нам, фанатам PANTERA, грандиозную услугу, а еще принести утешение. И завоевать новых поклонников. Может быть, молодые металисты, которые знают только название, но не слушали альбомов, будут сражены живой концертной мощью и пойдут потом купят диск, винил, футболку PANTERA, что угодно.
Это, я считаю, чудесно. Мы должны поддерживать метал, сохранять его живым любыми доступными способами».
Высказался недавно на тему также Tom Gabriel Fischer: «Я понимаю, зачем это нужно. В музыке есть некие вехи, поворотные моменты, меняющие жизнь большого количества людей. Многие из нынешних фанатов были слишком молоды, когда оригинальная PANTERA играла вживую. А еще я понимаю, что когда ты был в группе (как, скажем, я в CELTIC FROST), то через какое-то время захочется играть эту музыку снова. Не только ради коммерческих целей, но и как музыкант, как автор. Потому что она становится частью твоей личности.
В случае PANTERA есть, безусловно, контроверсивность, но я не знаю точно, как они позиционируют эти шоу. До тех пор, пока не звучит слово «реюнион», думаю, все хорошо. Никаких вопросов, если парни говорят о предстоящих концертах как трибьют-туре. Ну а если скажут, «реюнион», это уже проблематично. Потому что… кто и с кем «реюнайтится»? В общем, на мой взгляд, основной вопрос в том, как все это преподносится и рекламируется».
А Zakk Wylde тем временем разучивает партии Даймбега. «Я натыкаюсь на некоторые вещи и не понимаю. Что это было? Потому открываю YouTube и мануалы типа «как играть». Смотрю, как крутые интернет-инструментальщики исполняют его партии.
Я тоже их выучу и постараюсь честно воздать должное наследию Дайма. Но, конечно, буду собой. Что бы я ни делал, невозможно звучать, как он, и невозможно перестать быть собой».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 63
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Zakk Wylde готовится к реюниону PANTERA, разучивая партии по мануалам YouTube
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Комментарии
Аццкийсотона:
Аццкийсотона:
Тварь:
Вон, у нас тут недавно в вечерних новостях была какая-то местная фем-блэк-метал группа. Вещали что-то заумное про сатанизм, черное искусЪтво и феменизм. В составе — од…
Бармалей:
Провокатор пизданет хуйню и куча долбаебов ведется.Диалектика показного сатанизма. Нет бы взять нож и кого нибудь прирезать нахуй. Так нет будут сидеть у мониторов…
Андрей:
Я выскажусь для Нергала и группы Behemoth от души:
«Не создавайте новых альбомов. Я не шучу. Не делайте этого. Мир и так перенагружен вашими подражателями, вашими релиза…
Polaris:
Зануда:
Писюн в огне:
коллапес написал(а):
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом …
juris:
ну раз сам Великий Нергал сказал… новых групп точно теперь не будет…
juris:
juris:
Спадар Антось:
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Ukko:
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