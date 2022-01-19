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SCORPIONS выпускают девятнадцатый альбом. «Я постоянно слышу, что рок мертв. Но все еще есть миллионы верующих, что это не так»Новинки и новости
SCORPIONS, взявшие семилетнюю паузу после альбома Return To Forever, в феврале выпускают предельно простой и пафосный по посылу альбом Rock Believer. Хотя коллективу, который играет более 50 лет и до сих пор не сдается (тут должна была быть шутка про последний тур, однако я ее опущу), уже в принципе дозволено что угодно.
Klaus Meine: «В течение долгих лет я постоянно слышу, будто рок мертв. Но все еще есть миллионы верующих, что это не так; людей по всему миру, которые верят в рок-музыку и тем самым опровергают тезис о ее смерти. Наши фанаты — лучшие в мире. И мы обязательно еще где-то увидимся, потому что точно так же верим в рок, как и вы».
Rudolf Schenker: «Рок не мертв. Он всегда возвращается, волнами после затишья — иногда, быть может, не в лучшей форме, иногда в полную силу, но, как бы там ни было, нам по-прежнему круто играть для людей, которые верят в жанр и поддерживают его».
Клаусу в этом году будет 74, но поет он до сих пор так, что излечит и обратит любого рок-атеиста.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
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