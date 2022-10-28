ozzfest
28.10.2022

Ozzfest 2022 пройдет в виртуальном формате в ноябре. Анонсировано более 100 коллективов!

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Ozzy Osbourne решил замутить странную штуку со своим Ozzfest — объявив о проведении фестиваля в 2022 году впервые с 2018-го. Он пройдет в виртуальной вселенной Decentraland с 10 по 13 ноября.

Ивент, понятное дело, состоится в онлайн-формате, и для просмотра — к слову, бесплатного — понадобится VR-гарнитура. Выступит там сам Ozzy, а также более 100 артистов, из которых пока анонсированы только какие-то рэперы и диджеи.

Зрителям обещают «сверхъестественный киберпанковый пейзаж, 15 уникально спроектированных сцен», жанровое разнообразие и множество интерактивных развлечений.

В общем, чрезвычайно современно для человека, подгребающего к 74-летию в не лучшем физическом состоянии. «Я буду выступать на сцене, пока не придется на нее, блин, вползать», — признался в недавнем интервью Osbourne. И если что, в виртуальной реальности это даже как-то попроще.

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