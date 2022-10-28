Ozzfest 2022 пройдет в виртуальном формате в ноябре. Анонсировано более 100 коллективов!Новинки и новости
Ozzy Osbourne решил замутить странную штуку со своим Ozzfest — объявив о проведении фестиваля в 2022 году впервые с 2018-го. Он пройдет в виртуальной вселенной Decentraland с 10 по 13 ноября.
Ивент, понятное дело, состоится в онлайн-формате, и для просмотра — к слову, бесплатного — понадобится VR-гарнитура. Выступит там сам Ozzy, а также более 100 артистов, из которых пока анонсированы только какие-то рэперы и диджеи.
Зрителям обещают «сверхъестественный киберпанковый пейзаж, 15 уникально спроектированных сцен», жанровое разнообразие и множество интерактивных развлечений.
В общем, чрезвычайно современно для человека, подгребающего к 74-летию в не лучшем физическом состоянии. «Я буду выступать на сцене, пока не придется на нее, блин, вползать», — признался в недавнем интервью Osbourne. И если что, в виртуальной реальности это даже как-то попроще.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 169
Читайте также:
- Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?
- Новый альбом OZZY OSBOURNE порвал мировые чарты. Впервые за пять десятков лет музыкальной карьеры!
- Метал среди казино: фестиваль Psycho Las Vegas 2022
- Нужно больше оружия! Рок-фестиваль в Атланте отменили по дикой причине
- Microsoft будут складировать музыку в «Хранилище судного дня» на случай глобальной катастрофы
- Ozzy Osbourne презентовал песню «Patient Number 9». О насущном!
- Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть третья
- Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть вторая
- Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть первая
- Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022
Обновления
-
Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
-
Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
-
IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»
-
DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
-
В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
-
WOODS OF DESOLATION выпускают «The Falling Tide»
-
Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
-
STRATOVARIUS выжили
-
CANCER CHRIST и христианская любовь по-брутальному
-
Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING
Комментарии
Bronco:
Как всегда прекрасный репортаж. Словно сам побывал. Спасибо, Анастасия!…
atr:
О, Стив Харрис продвигает свой любимый футбольный клуб (Вест Хэм, если что)…
Green:
Ни одних ни вторых никогда не слушал, не моё, но это не важно, важно то с какими эмоциями описано само действие, «как сам там побывал». Рад за автора, рад з группу что до…
Juris:
дарктрон как престарелый дедушка (аналогично AC/DC, OZZY OSBOURNE, ZZ-TOP, etc/etс.) «смердит-чуть ходит-пердит»… НО в то же время это что-то «старое-доброе-близкое-милое» из далёког…
atr:
DimaCar написал(а):
Этот Ронни Ромео поет почти как другой Ронни, — только Дио — в группе Lords Of Black.. предчувствую, ожидается очередная порция классик-метал-порно: б…
Дед Аким:
Новые альбомы
Может ошибаюсь, абсолютное мнение имеют только дураки, истина познается в сп…
DimaCar:
Этот Ронни Ромео поет почти как другой Ронни, — только Дио — в группе Lords Of Black.. предчувствую, ожидается очередная порция классик-метал-порно: без вкуса и содержания…
Скрудж:
atr написал(а):
Клипы Cellar Darling и Soen — Lotus делали одни и те же люди?
костян Чиореану автор. Он рисует таким ребятам как Soulfly; At the gates; Hypocricy; Borknagar; Einherjer; Mayhem; и ещё ог…
Артем:
dark написал(а):
гавно группа давно пора в утиль
Сам ты говно…
Eum:
Прошлый альбом звучал очень приближенно к звучанию 90х, и был хорош.
Надеюсь Демоназ не подведет, и пофиг на облогу…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Загружал Сандру — 18 хитов, наизусть знаю, думал меня трудно удивить, оказывается можно — 19 хит. Только вчера увидел, очень красивая песня и…
Дед Аким:
Когда спросили Чвка Норриса — что вы думаете о своих друзьях — великих мастеров кунг-фу — Брус Ли и Джеки Чан? Он ответил скромно — большие мастера. А я простой — шестик…
Дед Аким:
Честно говоря не понимаю, чего напали на Аббата? Как раньше он не может, так ведь и время другое, но он всё-таки не превратился в Филиппа Киркорова…
Добавить комментарий