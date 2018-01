15 самых крутых европейских метал/хардрок-фестивалей лета 2018

Что ж, наверное, действительно правильно оформить обсуждения летних фестов и планов в отдельную тему — так, по крайней мере, будет понятнее, где искать попутчиков и делиться впечатлениями. Вашему вниманию подборка самых, на мой взгляд, звездных по составу и любопытных летних мероприятий, которые пройдут внутри шенгенской зоны. Так что придется сделать лишь визу, закупиться билетами, взять побольше денег на проживание, напитки да мерч — ну и вперед!

* Понятно, список совершенно не исчерпывающий, так что добавляйте ссылки и новости о появлении новых анонсов!

** Мероприятия, на которые уже нет билетов, в список не вношу, ибо бессмысленно.

Финляндия, Хювинкяа. Rock Fest 2018

Даты: 6-9 июня

Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, BULLET FOR MY VALENTINE, STONE SOUR, JUDAS PRIEST, CHILDREN OF BODOM, MARILYN MANSON, AMORPHIS, AVENGED SEVENFOLD

Сайт: rockfest.fi

Ценник: от 195 евро

Германия, Феррополис (тут крут не столько состав, сколько само место почитайте!). With Full Force XXV

Даты: 14-16 июня

Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, APOCALYPTICA, MARDUK, KATAKLYSM, BULLET FOR MY VALENTINE, UNLEASHED, GOD DETHRONED, ABBATH, PRO-PAIN, THY ART IS MURDER, ASKING ALEXANDRIA, ENTOMBED A.D.

Сайт: withfullforce.de

Ценник: 119,95 евро

Италия, Флоренция. Firenze Rocks 2018

Даты: 14-17 июня

Хэдлайнеры: FOO FIGHTERS, GUNS N’ ROSES, BARONESS, IRON MAIDEN, HELLOWEEN, SHINEDOWN, OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST, AVENGED SEVENFOLD

Сайт: firenzerocks.it

Ценник: 270 евро на все дни, есть варианты по отдельным дням

Австрия, Никкельсдорф. Nova Rock Festival 2018

Даты: 14-17 июня

Хэдлайнеры: LIMP BIZKIT, IRON MAIDEN, STONE SOUR, DIE TOTEN HOSEN, MARILYN MANSON, ARCH ENEMY, PARKWAY DRIVE, MESHUGGAH, HOLLYWOOD UNDEAD, AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT

Сайт: www.novarock.at

Ценник: от 150 евро

Франция, Париж. Download Festival

Даты: 15-18 июня

Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, MARILYN MANSON, THE OFFSPRING, GHOST, OPETH, CONVERGE, MESHUGGAH, HOLLYWOOD UNDEAD, FOO FIGHTERS, GUNS N’ ROSES

Сайт: downloadfestival.fr

Ценник: 224 евро на все дни, 165 евро на три дня, 69 евро — на один

Норвегия, Халден. Tons Of Rock 2018

Даты: 20-22 июня

Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, EXODUS, ALICE IN CHAINS, AT THE GATES, MARDUK, EPICA, CARACH ANGREN, HELLOWEEN

Сайт: tonsofrock.no

Ценник: 240 евро на все дни, 92 евро — на один

Дания, Копенгаген. Copenhell 2018

Даты: 21-23 июня

Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, GHOST, HELLOWEEN, SODOM, AVENGED SEVENFOLD, NIGHTWISH, PARKWAY DRIVE, KREATOR, ARCH ENEMY, SUFFOCATION, ASKING ALEXANDRIA, ENSLAVED, BULLET FOR MY VALENTINE, EXODUS

Сайт: copenhell.dk

Ценник: 210 евро на все дни

Бельгия, Дессель. Graspop Metal Meeting 2018

Даты: 21-23 июня

Хэдлайнеры: GUNS N’ ROSES, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST, ICED EARTH, MEGADETH, KREATOR, AVENGED SEVENFOLD, MARDUK, VADER, TESSERACT, LIMP BIZKIT, EXODUS, AT THE GATES, WATAIN, A PERFECT CIRCLE, P.O.D.

Сайт: graspop.be

Ценник: 205 евро на все дни, есть варианты на разные дни феста

Испания, Мадрид. Download Festival

Даты: 28-30 июня

Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, KREATOR, A PERFECT CIRCLE, OZZY OSBOURNE, AVENGED SEVENFOLD, GUNS N’ ROSES, BULLET FOR MY VALENTINE, BARONESS, MARILYN MANSON, TESSERACT, RISE AGAINST, CLUTCH, PARKWAY DRIVE

Сайт: downloadfestival.es

Ценник: 150 евро на все дни

Испания, Барселона. Rock Fest Barcelona

Даты: 05-07 июля

Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, KISS, JUDAS PRIEST, HELLOWEEN, SCORPIONS, MEGADETH, DIMMU BORGIR, DARK TRANQUILLITY, ICED EARTH, DARK FUNERAL

Сайт: rockfestbarcelona.com

Ценник: 175 евро на все дни

Чехия, Вршовице. Masters Of Rock 2018 (лоукост для любителей хэви и окрестностей)

Даты: 12-15 июля

Хэдлайнеры: AMORPHIS, HELLOWEEN, KAMELOT, KORPIKLAANI, ANNIHILATOR, MASTERPLAN, LORDI, DORO, AVATARIUM, DIRKSCHNEIDER, GENE SIMMONS BAND, ANTHRAX, IN EXTREMO

Сайт: mastersofrock.cz

Ценник: 64 евро на все дни

Чехия, Трутнов. Obscene Extreme Festival 2018 — 20th Anniversary

Даты: 18-22 июля

Хэдлайнеры: SUFFOCATION, ASPHYX, ROTTEN SOUND, GRUESOME, HAEMORRHAGE, COCK AND BALL TORTURE, CRIPPLE BASTARDS, MALIGNANT TUMOUR, BIRDFLESH, INHUMATE, GUTALAX, FLAGITIOUS IDIOSYNCRASY IN THE DILAPIDATION

Сайт: obsceneextreme.cz

Ценник: 68 евро на все дни

Словения, Толмин. Metaldays 2018

Даты: 23-27 июля

Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, CHILDREN OF BODOM, ENSIFERUM, BEHEMOTH, CANNIBAL CORPSE, ACCEPT, PRIMORDIAL, SHINING, WATAIN, BELPHEGOR, HATEBREED, HATE ETERNAL, HARAKIRI FOR THE SKY, HECATE ENTHRONED

Сайт: metaldays.net

Ценник: 165 евро на все дни, 65 евро на день

Германия, Шлотхайм. Party.San Metal Open Air

Даты: 09-11 августа

Хэдлайнеры: EMPEROR, WATAIN, UNLEASHED, TANKARD, WOLFHEART, HARAKIRI FOR THE SKY, MASTER’S HAMMER

Сайт: party-san.de

Ценник: 89 евро на все дни

Бельгия, Кортрейк. Alcatraz Festival 2018

Даты: 10-12 августа

Хэдлайнеры: STATUS QUO, IN FLAMES, BEHEMOTH, SATYRICON, MINISTRY, SEPULTURA, NAPALM DEATH, MUNICIPAL WASTE, SÓLSTAFIR, ORANGE GOBLIN, PRIMORDIAL

Сайт: alcatraz.be

Ценник: 130 евро на все дни, есть варианты

Последние в списке, может, и уступают июньским ивентам по количеству именитых ветеранов, но… вдруг кому захочется разнообразия? Да и составы еще, надо понимать, целиком не объявлены.