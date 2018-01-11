15 самых крутых европейских метал/хардрок-фестивалей лета 2018

Что ж, наверное, действительно правильно оформить обсуждения летних фестов и планов в отдельную тему — так, по крайней мере, будет понятнее, где искать попутчиков и делиться впечатлениями. Вашему вниманию подборка самых, на мой взгляд, звездных по составу и любопытных летних мероприятий, которые пройдут внутри шенгенской зоны. Так что придется сделать лишь визу, закупиться билетами, взять побольше денег на проживание, напитки да мерч — ну и вперед!
* Понятно, список совершенно не исчерпывающий, так что добавляйте ссылки и новости о появлении новых анонсов!
** Мероприятия, на которые уже нет билетов, в список не вношу, ибо бессмысленно.
Финляндия, Хювинкяа. Rock Fest 2018
Даты: 6-9 июня
Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, BULLET FOR MY VALENTINE, STONE SOUR, JUDAS PRIEST, CHILDREN OF BODOM, MARILYN MANSON, AMORPHIS, AVENGED SEVENFOLD
Сайт: rockfest.fi
Ценник: от 195 евро
Германия, Феррополис (тут крут не столько состав, сколько само место почитайте!). With Full Force XXV
Даты: 14-16 июня
Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, APOCALYPTICA, MARDUK, KATAKLYSM, BULLET FOR MY VALENTINE, UNLEASHED, GOD DETHRONED, ABBATH, PRO-PAIN, THY ART IS MURDER, ASKING ALEXANDRIA, ENTOMBED A.D.
Сайт: withfullforce.de
Ценник: 119,95 евро
Италия, Флоренция. Firenze Rocks 2018
Даты: 14-17 июня
Хэдлайнеры: FOO FIGHTERS, GUNS N’ ROSES, BARONESS, IRON MAIDEN, HELLOWEEN, SHINEDOWN, OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST, AVENGED SEVENFOLD
Сайт: firenzerocks.it
Ценник: 270 евро на все дни, есть варианты по отдельным дням
Австрия, Никкельсдорф. Nova Rock Festival 2018
Даты: 14-17 июня
Хэдлайнеры: LIMP BIZKIT, IRON MAIDEN, STONE SOUR, DIE TOTEN HOSEN, MARILYN MANSON, ARCH ENEMY, PARKWAY DRIVE, MESHUGGAH, HOLLYWOOD UNDEAD, AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT
Сайт: www.novarock.at
Ценник: от 150 евро
Франция, Париж. Download Festival
Даты: 15-18 июня
Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, MARILYN MANSON, THE OFFSPRING, GHOST, OPETH, CONVERGE, MESHUGGAH, HOLLYWOOD UNDEAD, FOO FIGHTERS, GUNS N’ ROSES
Сайт: downloadfestival.fr
Ценник: 224 евро на все дни, 165 евро на три дня, 69 евро — на один
Норвегия, Халден. Tons Of Rock 2018
Даты: 20-22 июня
Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, EXODUS, ALICE IN CHAINS, AT THE GATES, MARDUK, EPICA, CARACH ANGREN, HELLOWEEN
Сайт: tonsofrock.no
Ценник: 240 евро на все дни, 92 евро — на один
Дания, Копенгаген. Copenhell 2018
Даты: 21-23 июня
Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, GHOST, HELLOWEEN, SODOM, AVENGED SEVENFOLD, NIGHTWISH, PARKWAY DRIVE, KREATOR, ARCH ENEMY, SUFFOCATION, ASKING ALEXANDRIA, ENSLAVED, BULLET FOR MY VALENTINE, EXODUS
Сайт: copenhell.dk
Ценник: 210 евро на все дни
Бельгия, Дессель. Graspop Metal Meeting 2018
Даты: 21-23 июня
Хэдлайнеры: GUNS N’ ROSES, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST, ICED EARTH, MEGADETH, KREATOR, AVENGED SEVENFOLD, MARDUK, VADER, TESSERACT, LIMP BIZKIT, EXODUS, AT THE GATES, WATAIN, A PERFECT CIRCLE, P.O.D.
Сайт: graspop.be
Ценник: 205 евро на все дни, есть варианты на разные дни феста
Испания, Мадрид. Download Festival
Даты: 28-30 июня
Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, KREATOR, A PERFECT CIRCLE, OZZY OSBOURNE, AVENGED SEVENFOLD, GUNS N’ ROSES, BULLET FOR MY VALENTINE, BARONESS, MARILYN MANSON, TESSERACT, RISE AGAINST, CLUTCH, PARKWAY DRIVE
Сайт: downloadfestival.es
Ценник: 150 евро на все дни
Испания, Барселона. Rock Fest Barcelona
Даты: 05-07 июля
Хэдлайнеры: OZZY OSBOURNE, KISS, JUDAS PRIEST, HELLOWEEN, SCORPIONS, MEGADETH, DIMMU BORGIR, DARK TRANQUILLITY, ICED EARTH, DARK FUNERAL
Сайт: rockfestbarcelona.com
Ценник: 175 евро на все дни
Чехия, Вршовице. Masters Of Rock 2018 (лоукост для любителей хэви и окрестностей)
Даты: 12-15 июля
Хэдлайнеры: AMORPHIS, HELLOWEEN, KAMELOT, KORPIKLAANI, ANNIHILATOR, MASTERPLAN, LORDI, DORO, AVATARIUM, DIRKSCHNEIDER, GENE SIMMONS BAND, ANTHRAX, IN EXTREMO
Сайт: mastersofrock.cz
Ценник: 64 евро на все дни
Чехия, Трутнов. Obscene Extreme Festival 2018 — 20th Anniversary
Даты: 18-22 июля
Хэдлайнеры: SUFFOCATION, ASPHYX, ROTTEN SOUND, GRUESOME, HAEMORRHAGE, COCK AND BALL TORTURE, CRIPPLE BASTARDS, MALIGNANT TUMOUR, BIRDFLESH, INHUMATE, GUTALAX, FLAGITIOUS IDIOSYNCRASY IN THE DILAPIDATION
Сайт: obsceneextreme.cz
Ценник: 68 евро на все дни
Словения, Толмин. Metaldays 2018
Даты: 23-27 июля
Хэдлайнеры: JUDAS PRIEST, CHILDREN OF BODOM, ENSIFERUM, BEHEMOTH, CANNIBAL CORPSE, ACCEPT, PRIMORDIAL, SHINING, WATAIN, BELPHEGOR, HATEBREED, HATE ETERNAL, HARAKIRI FOR THE SKY, HECATE ENTHRONED
Сайт: metaldays.net
Ценник: 165 евро на все дни, 65 евро на день
Германия, Шлотхайм. Party.San Metal Open Air
Даты: 09-11 августа
Хэдлайнеры: EMPEROR, WATAIN, UNLEASHED, TANKARD, WOLFHEART, HARAKIRI FOR THE SKY, MASTER’S HAMMER
Сайт: party-san.de
Ценник: 89 евро на все дни
Бельгия, Кортрейк. Alcatraz Festival 2018
Даты: 10-12 августа
Хэдлайнеры: STATUS QUO, IN FLAMES, BEHEMOTH, SATYRICON, MINISTRY, SEPULTURA, NAPALM DEATH, MUNICIPAL WASTE, SÓLSTAFIR, ORANGE GOBLIN, PRIMORDIAL
Сайт: alcatraz.be
Ценник: 130 евро на все дни, есть варианты
Последние в списке, может, и уступают июньским ивентам по количеству именитых ветеранов, но… вдруг кому захочется разнообразия? Да и составы еще, надо понимать, целиком не объявлены.
Самый мощнейший эксклюзив в этом году — это Ayreon на Граспопе. Но только ради них (или него) ехать не хоцца.
А я на Ragnard reborn собрался, может еще чего присмотрю.
Металдэйз такое место шикарное, а состав опять пока мимо(
zzz написал(а):
А я на Ragnard reborn
На самолете?