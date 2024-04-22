Брутал апреля. GORGASM вернулись с новым миником

Брутал апреля. GORGASM вернулись с новым миникомНовинки и новости
После активизации BRODEQUIN — время еще одного американского брутал-камбэка! Прервав десятилетний период затишья, мини-альбомом Sadichist GORGASM, ведомые текущим вокалером BROKEN HOPE (а также полицейским в свободное от дэз-метала время), поляком Damian Leski, вывалили в динамики удушающую скоростную брутальную ультратяжкую плотную массу почти непроницаемой консистенции .
Помимо Damian, состав после Destined To Violate обновлен полностью: ультрабыстро стрекочущие барабаны обеспечивает Matt Kilner (также — нынешний состав VITRIOL, INIQUITOUS DEEDS, концертный драммер множества брутал-банд); гитары и второй вокал — еще один поляк Alexander Krzeszewski (автор сольного канадского технично-дэзового проекта VACUUS); бас и третий вокал — John Hull, играющий в куче андеграундных коллективов.
«Спустя долгих десять лет GORGASM вернулся в творческую форму с самостоятельно спродюсированным промо/EP Sadichist. Новая кровь вывела нас на новый уровень брутальности. В современном мире монотонных, лишенных вдохновения дэз-метал команд GORGASM намерены отжать обратно трон больного брутального музла, в зарождении которого они участвовали и которое культивировали на протяжении своей карьеры. Тяжеленный лонгплей — на подходе в 2025-м! Одна из самых безупречных дискографий готовится пополниться новой главой инспирированного хоррор-фильмами извращенного звукового насилия».
В общем, как-то так.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
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Комментарии
Tyr:
долбоІгор написал(а):
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.
долбоёб или траль?…
Ігор:
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.…
goremyka:
Дружище Христос:
Черноярец написал(а):
Как говорится:
С драной овцы — и шерсти клок)
Это Edge of Sanity и Nightingale-то паршивая овца?)…
Дружище Христос:
b4w написал(а):
atr написал(а):
Так-то припозднились, хероту Darkthrone выпускает с 2007 года как минимум
Другой Александр написал(а):
Они НЕ хероту выпускали только в 1995…
Anastasiya:
Иван написал(а):
Откуда цитата про лгбт, нато и немцев?
Твиттер (или сеть X) его https://twitter.com/BornLik23266/status/1774871964810666357…
Тварь:
показательно: насколько харизматичны такие сумасшедшие как викернес или путька — чем больше бреда несут, тем больше у них поклонников. ну, пускай с порно воюет. бедн…
Alex:
It looks like that idiot was jailed for reason. Despite all the crap in his head, he used to be a good musician once.…
b4w:
atr написал(а):
Так-то припозднились, хероту Darkthrone выпускает с 2007 года как минимум
Другой Александр написал(а):
Они НЕ хероту выпускали только в 1995-2003 гг)…
Гленн Бентон:
Подарите ему ДНРовские номера на 469й
И колорадскую ленточку на зеркало(и лоб)
Можно пару налеек Z, V, O на двери и пузо
Чтоб так сказать психиатры клиента опознавали �…
Juris:
Иван:
Алексей:
Совершенно бредовые высказывания. Вот лучше бы он свой срок в России и мотал.…
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