Gorgasm
22.04.2024

Брутал апреля. GORGASM вернулись с новым миником

Новинки и новости

После активизации BRODEQUIN — время еще одного американского брутал-камбэка! Прервав десятилетний период затишья, мини-альбомом Sadichist GORGASM, ведомые текущим вокалером BROKEN HOPE (а также полицейским в свободное от дэз-метала время), поляком Damian Leski, вывалили в динамики удушающую скоростную брутальную ультратяжкую плотную массу почти непроницаемой консистенции .

Помимо Damian, состав после Destined To Violate обновлен полностью: ультрабыстро стрекочущие барабаны обеспечивает Matt Kilner (также — нынешний состав VITRIOL, INIQUITOUS DEEDS, концертный драммер множества брутал-банд); гитары и второй вокал — еще один поляк Alexander Krzeszewski (автор сольного канадского технично-дэзового проекта VACUUS); бас и третий вокал — John Hull, играющий в куче андеграундных коллективов.

«Спустя долгих десять лет GORGASM вернулся в творческую форму с самостоятельно спродюсированным промо/EP Sadichist. Новая кровь вывела нас на новый уровень брутальности. В современном мире монотонных, лишенных вдохновения дэз-метал команд GORGASM намерены отжать обратно трон больного брутального музла, в зарождении которого они участвовали и которое культивировали на протяжении своей карьеры. Тяжеленный лонгплей — на подходе в 2025-м! Одна из самых безупречных дискографий готовится пополниться новой главой инспирированного хоррор-фильмами извращенного звукового насилия».

В общем, как-то так.

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