Вокалист MUSE Matthew Bellamy: «Гитара потеряла роль лидирующего инструмента, и это, наверное, хорошо»

Как бы подогревая новости о том, что компания Gibson находится на грани банкротства, фронтмен MUSE Мэттью Беллами поделился своими соображениями по поводу роли гитары в рок-музыке. Ну и о рок-музыке в принципе.
«Гитара в наше время сменила роль лидирующего инструмента на роль скорее текстурную, — сказал музыкант, — и это, наверное хорошо. Что потрясающе в настоящий момент развития музыки, так это возможность запросто смиксовать в одной вещи классику и хип-хоп. Будучи же рок-командой, ты одной ногой остаешься в прошлом, ограничивая себя набором инструментария вроде гитар, бас-гитары и барабанов.
Рок-музыка — это даже не столько музыка, сколько своеобразная эстетика, которая близка ее фанатам, тусовка по интересам, набор определенной одежды и прочее. У меня есть ощущение, что эта эра потихоньку уходит в небытие, и помимо жанрового слияния мы сегодня наблюдаем слияние целых эпох. Например, артистка вроде Lana Del Rey может выдать песню, которая атмосферой и звуком напоминает 50-е, однако текст будет о видеоиграх. И именно на стыке эпох можно создать нечто по-настоящему вневременное, нечто особенное, не принадлежащее ни стилю, ни времени».
Сами же MUSE недавно
зачем-то выпустили новый сингл «Thought Contagion», настолько же модный по звуку, насколько и безликий. А ведь, числясь в рок-эшелоне, эта группа когда-то сочиняла такие вещи, как «Plug In Baby» и «Sunburn»…
В прошлом году рэп и хипхап вообще обогнали по популярности рок в США. Ну и похрен, пока есть жудасприст и айронмэйден!