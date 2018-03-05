Вокалист MUSE Matthew Bellamy: «Гитара потеряла роль лидирующего инструмента, и это, наверное, хорошо»

Как бы подогревая новости о том, что компания Gibson находится на грани банкротства, фронтмен MUSE Мэттью Беллами поделился своими соображениями по поводу роли гитары в рок-музыке. Ну и о рок-музыке в принципе.

«Гитара в наше время сменила роль лидирующего инструмента на роль скорее текстурную, — сказал музыкант, — и это, наверное хорошо. Что потрясающе в настоящий момент развития музыки, так это возможность запросто смиксовать в одной вещи классику и хип-хоп. Будучи же рок-командой, ты одной ногой остаешься в прошлом, ограничивая себя набором инструментария вроде гитар, бас-гитары и барабанов.

Рок-музыка — это даже не столько музыка, сколько своеобразная эстетика, которая близка ее фанатам, тусовка по интересам, набор определенной одежды и прочее. У меня есть ощущение, что эта эра потихоньку уходит в небытие, и помимо жанрового слияния мы сегодня наблюдаем слияние целых эпох. Например, артистка вроде Lana Del Rey может выдать песню, которая атмосферой и звуком напоминает 50-е, однако текст будет о видеоиграх. И именно на стыке эпох можно создать нечто по-настоящему вневременное, нечто особенное, не принадлежащее ни стилю, ни времени».