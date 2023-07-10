Ozzy Osbourne не в состоянии ехать на «золотой» фест Power Trip

Одна из музыкальных интриг года, увы, разрешилась неблагополучно: Ozzy Osbourne не в состоянии принять участие в заранее легендарном калифорнийском фестивале Power Trip, на котором без него остаются — пока — GUNS N’ ROSES, AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN и TOOL. Группу на место Оззи ищут… но, честно, совершенно без понятия, кто способен составить полноценную замену (разве что Солодуха!).

«Это все очень болезненно, однако я принял решение не выступать на Power Trip в октябре. Моим изначальным планом было вернуться на сцену летом 2024-го — однако когда поступило предложение от организаторов феста принять в нем участие, оптимистически дал согласие. Однако по факту тело говорит, что я пока не готов физически, а гордость просто не позволит отыграть первый за пять лет концерт абы как.

Группа, которая заменит мой сет, будет вскоре анонсирована. Это мои личные друзья, и, уверяю, никто не будет разочарован.

Помимо прочего, благодарю всех фанатов, музыкантов, техническую команду за бесконечную поддержку. Я вас всех люблю и увижусь со всеми вами уже скоро.

Храни вас бог. Оззи».

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