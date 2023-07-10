Ozzy Osbourne не в состоянии ехать на «золотой» фест Power TripБлог
Одна из музыкальных интриг года, увы, разрешилась неблагополучно: Ozzy Osbourne не в состоянии принять участие в заранее легендарном калифорнийском фестивале Power Trip, на котором без него остаются — пока — GUNS N’ ROSES, AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN и TOOL. Группу на место Оззи ищут… но, честно, совершенно без понятия, кто способен составить полноценную замену (разве что Солодуха!).
«Это все очень болезненно, однако я принял решение не выступать на Power Trip в октябре. Моим изначальным планом было вернуться на сцену летом 2024-го — однако когда поступило предложение от организаторов феста принять в нем участие, оптимистически дал согласие. Однако по факту тело говорит, что я пока не готов физически, а гордость просто не позволит отыграть первый за пять лет концерт абы как.
Группа, которая заменит мой сет, будет вскоре анонсирована. Это мои личные друзья, и, уверяю, никто не будет разочарован.
Помимо прочего, благодарю всех фанатов, музыкантов, техническую команду за бесконечную поддержку. Я вас всех люблю и увижусь со всеми вами уже скоро.
Храни вас бог. Оззи».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 152
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Ozzy Osbourne не в состоянии ехать на «золотой» фест Power Trip
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Комментарии
Vivaldi Death:
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Войп:
Anastasiya:
Tular написал(а):
Джудасы, наверное.
А я думаю, AEROSMITH какой или KISS.…
Tular:
Анатолий Расторгуев:
грустно это всё. дед планирует наперёд, находясь в состоянии овоща. деменция наверное.
в последнее время слышал от знакомых, как их бабушки, дедушки, мамы, папы впад…
SorG:
Чорны:
Anastasiya:
Green написал(а):
А вот интересно….) какой ответ даст автор этого сайта на сей счёт?)))
«Ессесна!» Ну я вообще с мужем езжу …
Алексей:
Сука, это выглядит реально как продукт Фабрики звезд-666!!!
Ужас… хотя… если девки — лесбухи, �…
Green:
А вот интересно….) какой ответ даст автор этого сайта на сей счёт?)))…
Алексей:
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Merzbow:
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USSR:
Выглядит как будто обиженка хочет обкакать самое лучшее что было изза того что его ктото в том месте послал)…
грустно это всё. дед планирует наперёд, находясь в состоянии овоща. деменция наверное.
в последнее время слышал от знакомых, как их бабушки, дедушки, мамы, папы впадали в юношеский максимализм, игнорируя реальность. грустно.
здоровья деду. но скоро всё сделает йок
Джудасы, наверное.
Tular написал(а):
Джудасы, наверное.
А я думаю, AEROSMITH какой или KISS.
Ничё,щас ушлая бабка Шарон прознает что благоверный пошёл в отказ,и погонит его палкой колымить.Мыслю что она снаряжая его на гастроли грузит в автобус гроб.На непредвиденный случай.Так и ездиит.