Видео недели: CRIPPLED BLACK PHOENIX «Blackout77»

С большим интересом слежу за творчеством британской группы CRIPPLED BLACK PHOENIX (очень уж в 2020-м зашел их альбом Ellengæst), и вот на сентябрь 2022 Justin Greaves с компанией анонсировали новый диск Banefyre.

Давеча на канале Season of Mist было опубликовано видео на первую тему релиза, «Blackout77», причем любопытно оно не только (как всегда!) музыкально. Клип вышел практически документальным — и дикторский голос в песне подчеркивает, что нам читают новости: это видеоистория аварии в энергосистеме Нью-Йорка в 1977 году и ее последствий — а именно, крупнейшего погрома и лутинга в истории города. (На эту тему есть даже статья в википедии.)

Justin Greaves: «Это история того, как в одну ночь низший класс, отбросы общества разом вырвались из своих подземелий в приступе ярости. Выплеснули гнев за годы унижений и оскорблений. В ту ночь проявили себя все фрики города, окропив огнем нью-йоркское небо.

«Blackout 77» — лишь один из фрагментов нашего Banefyre, музыкального путешествия сквозь судьбы тех, кто остался на обочине жизни, истории фриков, истории тех, кто не похож на других. Смотрите и думайте: кто же все-таки смеется последним?»

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