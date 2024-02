Такая вот валентинка. Смотрим новый клип блэкушников PROFANATICA «Take Up The Cross»

Каждому своя романтика. Так, готовясь к Валентину, старая, подземельно-скрежещущая, бласфемическая до самых своих черных прожилков группа PROFANATICA выпустила видеоклип на тему «Take Up The Cross» из прошлогоднего альбома Crux Simplex. В подарок влюбленным, а также как повод альбом этот переслушать.

Основал PROFANATICA в начале 90-х драммер-вокалист Paul Ledney — он же один из зачинателей INCANTATION; мужик, которого в детстве заставляли ходить в воскресную христианскую школу, и который с тех пор несет в мир злобнейшее сатаническое богоненавистническое зло. В какой-то момент он предпочел дэз-метал блэку, и из INCANTATION ушел.

На сегодняшний день на счету коллектива PROFANATICA (состав коего, помимо Пола, частенько менялся) шесть полноформатников с характерными названиями а-ля Disgusting Blasphemies Against God, Thy Kingdom Cum, Rotting Incarnation Of God, и кто любит душный, грязный, клаустрофобный, репетативный трушный дэз-блэк с панковыми/блэк-н-ролльными подтонами в ритм-секции (недаром Ledney шалил в группе под названием THE CONNECTICUT COCKSUCKERS на разогреве GG Allin), тот… уверена, PROFANATICA знает и уважает. В своем дивизионе — по крайней мере, в США — имя это вполне себе знаковое.

(Они будут мимо нас проезжать с NUNSLAUGHTER буквально в эту субботу, и несмотря на другие планы, прямо хочется сорваться на концерт. Особенно после клипа.)

