Такая вот валентинка. Смотрим новый клип блэкушников PROFANATICA «Take Up The Cross»Блог
Каждому своя романтика. Так, готовясь к Валентину, старая, подземельно-скрежещущая, бласфемическая до самых своих черных прожилков группа PROFANATICA выпустила видеоклип на тему «Take Up The Cross» из прошлогоднего альбома Crux Simplex. В подарок влюбленным, а также как повод альбом этот переслушать.
Основал PROFANATICA в начале 90-х драммер-вокалист Paul Ledney — он же один из зачинателей INCANTATION; мужик, которого в детстве заставляли ходить в воскресную христианскую школу, и который с тех пор несет в мир злобнейшее сатаническое богоненавистническое зло. В какой-то момент он предпочел дэз-метал блэку, и из INCANTATION ушел.
На сегодняшний день на счету коллектива PROFANATICA (состав коего, помимо Пола, частенько менялся) шесть полноформатников с характерными названиями а-ля Disgusting Blasphemies Against God, Thy Kingdom Cum, Rotting Incarnation Of God, и кто любит душный, грязный, клаустрофобный, репетативный трушный дэз-блэк с панковыми/блэк-н-ролльными подтонами в ритм-секции (недаром Ledney шалил в группе под названием THE CONNECTICUT COCKSUCKERS на разогреве GG Allin), тот… уверена, PROFANATICA знает и уважает. В своем дивизионе — по крайней мере, в США — имя это вполне себе знаковое.
(Они будут мимо нас проезжать с NUNSLAUGHTER буквально в эту субботу, и несмотря на другие планы, прямо хочется сорваться на концерт. Особенно после клипа.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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2 комментария
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Такая вот валентинка. Смотрим новый клип блэкушников PROFANATICA «Take Up The Cross»
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Комментарии
Иван Фёдорович Крузенштерн:
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязное , но рождается что то прилизанное в студии и вылизанное д�…
Ad Noctum:
В контексте дяди Паши скорее обложка дебютника HAVOHEJ вспоминается, чем очень ранний INCANTATION, но тоже неплохо. …
Писюн c глазами:
Juris написал(а):
никто так и не понял тонкого подъёба… Фенриз уже сколько раз подряд тупо своё пьяное караоке выдает за альбом
Ага, лет этак 30+ уж, как так дел…
Juris:
никто так и не понял тонкого подъёба… Фенриз уже сколько раз подряд тупо своё пьяное караоке выдает за альбом…
Илюха ноготочки:
Фенриз — удивительный человек, стал пионером сразу двух жанров — блэк метал и кринж — метал, по второму держит марку уже многие годы.…
Назар Василич:
коллапес написал(а):
Я единственный, кто не наблюдает за Феней никакого таланта?
быть в ТНБМ-тусовке — это еще не значит быть талантливым.
да, конечно, был DarkThr…
Merzbow:
Пэт — поехавший. Помню твою, Настя, переписку с Ли Харрисоном. Там он чётко всё про него сказал.…
коллапес:
Я единственный, кто не наблюдает за Феней никакого таланта?
быть в ТНБМ-тусовке — это еще не значит быть талантливым.
да, конечно, был DarkThrone, но опять же, ДТ это еще не…
Назар Василич:
При всем уважении к Фенризу, это слушать невозможно. Это не смесь хэви, трэша и дума, это какой-то полуржачный полустебный проект. Уже промо фотка говорит о многом…
Иван Фёдорович Крузенштерн:
DimaCar:
Hui i vanich:
сообщаю как быв.музыкант -они не плохи …и да,к черту политику.…
Merzbow:
В контексте дяди Паши скорее обложка дебютника HAVOHEJ вспоминается, чем очень ранний INCANTATION, но тоже неплохо.
Моё личное мнение , что в США не умеют играть блэк , получается какая натужная попытка родить что то грязное , но рождается что то прилизанное в студии и вылизанное до блеска продюсерами , как то музыка без души что ли , я хз как буквами это передать ( И эта группа не исключение.