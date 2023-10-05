Kraanium
05.10.2023

Брутал дня: новый — зверский — клип KRAANIUM «Massive Piles Of Festering Remains»

Новинки и новости

Кому этой осенью не хватает суровых зрелищ, то вот же оно! Гранды скандинавского дэза KRAANIUM показали клип на тему будущего альбома Scriptures Of Vicennial Defilement «Massive Piles Of Festering Remains» — напоминая, что не все лолиты одинаково полезны. Особенно доставляет проявляющийся к финалу элемент ненавязчивого изврата, лишающий историю неуместного морализаторства. Ведь не ради него мы, в конце концов, здесь собрались?..

Да и в принципе, в сантиментах группу, альбом которой — традиционно — напичкан колоритными названиями типа «Cunt Pierced With Rusty Nails», «Braindead Skullfucking», «Deflowered By Disembowelment», «Internally Purified With Scorching Iron», заподозрить едва ли получится. Так что — наслаждаемся! И звуком, и видеорядом.

Количество просмотров: 15

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *