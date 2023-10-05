Брутал дня: новый — зверский — клип KRAANIUM «Massive Piles Of Festering Remains»Новинки и новости
Кому этой осенью не хватает суровых зрелищ, то вот же оно! Гранды скандинавского дэза KRAANIUM показали клип на тему будущего альбома Scriptures Of Vicennial Defilement «Massive Piles Of Festering Remains» — напоминая, что не все лолиты одинаково полезны. Особенно доставляет проявляющийся к финалу элемент ненавязчивого изврата, лишающий историю неуместного морализаторства. Ведь не ради него мы, в конце концов, здесь собрались?..
Да и в принципе, в сантиментах группу, альбом которой — традиционно — напичкан колоритными названиями типа «Cunt Pierced With Rusty Nails», «Braindead Skullfucking», «Deflowered By Disembowelment», «Internally Purified With Scorching Iron», заподозрить едва ли получится. Так что — наслаждаемся! И звуком, и видеорядом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
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Комментарии
Гвоздь:
Другой Александр:
В обшем, как любит говорить мой друг Уэйн Хауэлл, «воистину, кто свяжется с хинзирами, тот непременно потерпит убыток».…
Ых:
1) Вряд ли у них отберут инструменты при перемещении внутри ЕС.
2) Можно заморочиться и перерегистрировать тачку на польские номера. Брать фургон при перемещении вн�…
Писюн с глазами:
Sonne написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Против войны и Путина высказывается достаточно много российских групп, но почему-то тут появляются в основном одиоз…
Sonne:
Писюн с глазами написал(а):
Против войны и Путина высказывается достаточно много российских групп, но почему-то тут появляются в основном одиозные персонажи, …
Виктор:
«И единственное, что спасает от суицида, — это концерты и обязательства перед слушателями.»
…
Count Grishnak:
А могли бы поехать в Украину и выпить крови у пленного ватного солдатика, раз такие сатанисты …
juris:
Metaller555:
Чего-то бойцы картонные какие-то, как показалось… В чем проблема купить самоход в Польше и не заморачиваться? Цены дешевле в 2 раза.
Пиар какой-то. Причем такой же д�…
Писюн с глазами:
Против войны и Путина высказывается достаточно много российских групп, но почему-то тут появляются в основном одиозные персонажи, словно бы на радость черноярцам �…
Другой Александр:
Другой Александр:
Их надо убить только за то, что они блэк метал с галимым фолком смешивают.…
Черноярец:
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