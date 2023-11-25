Мрачняк недели. Новый клип ALLUVIAL «Death Is But A Door»Блог
Клип о помешательстве и бессмысленном насилии ради насилия показала вчера любопытная группа ALLUVIAL из штата Джорджия, густо и плотно замешивающая брутальный дэзкор/техничный грувовый дэз с давящими потусторонними атмосферами. Тема под названием «Death Is But A Door» будет титульной их будущего, выходящего в январе мини-альбома.
«Этим летом мы записали 13 или четырнадцать песен, но решили, что между последним нашим альбомом Sarcoma (второй лонгплей коллектива, который вышел в 2021 году; дебютник The Deep Longing For Annihilation был реализован в 2017-м — прим.авт.) и будущим полноформатником должен быть миник. Новые вещи отражают новый вайб в нашем творчестве: мы хотим делать каждый последующий альбом мрачнее предыдущего — как, например, South Of Heaven был тяжелее Reign In Blood, а Seasons In The Abyss — тяжелее South Of Heaven. Такой вот концепт — идти с каждым разом дальше и дальше».
Веселым ниже представленный видеоряд назвать и впрямь не получится.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 127
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Мрачняк недели. Новый клип ALLUVIAL «Death Is But A Door»
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Комментарии
Anastasiya:
Тварь написал(а):
Gerber написал(а):
больше на тексты редактора Шакал Тудэй схожи
а владелец шакал тудей не супруг насти?
Настя, поправь, если я НЕ прав, я реально …
Тварь:
Gerber написал(а):
больше на тексты редактора Шакал Тудэй схожи
а владелец шакал тудей не супруг насти?
Настя, поправь, если я НЕ прав, я реально не очень в теме…
Anastasiya:
Gerber написал(а):
U.P.D я не только не порчу, но и за то, чтобы эти начинания стали «продолжаниями»))
Да я ж не про вас, а про сабж …
Другой Александр:
Черноярец написал:
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Вот это точно фирмачи! Напрасно я в них не верил… Такую топо�…
Софія:
Тварь:
нового цирка…
основатель мужского государства наехал на блэк-метал группу Бѣсъ, концерт которых отменили после его наезда, после чего начался вой бесовского осн�…
Черноярец:
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)…
Gerber:
Ad Noctum написал(а):
Gerber написал(а):
Ох уж эти гитары без «головы», сразу приходит на ум Пол Масвидал и скандал с изготовителем гитар по поводу их использования…
…
Gerber:
Ad Noctum написал(а):
Gerber написал(а):
Текст хорош, но думаю, писала его не Анастасия)
Рядом не стоял, но стиль вполне себе Настин. Да и не в первый, и не во второй раз …
Gerber:
Anastasiya написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Gerber написал(а):
Текст хорош, но думаю, писала его не Анастасия)
Рядом не стоял, но стиль вполне себе Настин. Да и не в первый, �…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Gerber написал(а):
Текст хорош, но думаю, писала его не Анастасия)
Рядом не стоял, но стиль вполне себе Настин. Да и не в первый, и не во второй раз …
Ad Noctum:
Gerber написал(а):
Ох уж эти гитары без «головы», сразу приходит на ум Пол Масвидал и скандал с изготовителем гитар по поводу их использования…
Так кто же …
Ad Noctum:
Gerber написал(а):
Текст хорош, но думаю, писала его не Анастасия)
Рядом не стоял, но стиль вполне себе Настин. Да и не в первый, и не во второй раз она на груп…
нового цирка…
основатель мужского государства наехал на блэк-метал группу Бѣсъ, концерт которых отменили после его наезда, после чего начался вой бесовского основателя — «притесняют, они пришли за нами, надо валить».
Необычного в этом ничего нет, кроме рюззгаго флага и надписи «Орал, ору и буду орать. Во славу России и русского метала» у того же самого чела в вк