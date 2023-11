Мрачняк недели. Новый клип ALLUVIAL «Death Is But A Door»

Клип о помешательстве и бессмысленном насилии ради насилия показала вчера любопытная группа ALLUVIAL из штата Джорджия, густо и плотно замешивающая брутальный дэзкор/техничный грувовый дэз с давящими потусторонними атмосферами. Тема под названием «Death Is But A Door» будет титульной их будущего, выходящего в январе мини-альбома.

«Этим летом мы записали 13 или четырнадцать песен, но решили, что между последним нашим альбомом Sarcoma (второй лонгплей коллектива, который вышел в 2021 году; дебютник The Deep Longing For Annihilation был реализован в 2017-м — прим.авт.) и будущим полноформатником должен быть миник. Новые вещи отражают новый вайб в нашем творчестве: мы хотим делать каждый последующий альбом мрачнее предыдущего — как, например, South Of Heaven был тяжелее Reign In Blood, а Seasons In The Abyss — тяжелее South Of Heaven. Такой вот концепт — идти с каждым разом дальше и дальше».

Веселым ниже представленный видеоряд назвать и впрямь не получится.

Количество просмотров: 127