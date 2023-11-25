alluvial to release death is but a door ep
25.11.2023

Мрачняк недели. Новый клип ALLUVIAL «Death Is But A Door»

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Клип о помешательстве и бессмысленном насилии ради насилия показала вчера любопытная группа ALLUVIAL из штата Джорджия, густо и плотно замешивающая брутальный дэзкор/техничный грувовый дэз с давящими потусторонними атмосферами. Тема под названием «Death Is But A Door» будет титульной их будущего, выходящего в январе мини-альбома.

«Этим летом мы записали 13 или четырнадцать песен, но решили, что между последним нашим альбомом Sarcoma (второй лонгплей коллектива, который вышел в 2021 году; дебютник The Deep Longing For Annihilation был реализован в 2017-м — прим.авт.) и будущим полноформатником должен быть миник. Новые вещи отражают новый вайб в нашем творчестве: мы хотим делать каждый последующий альбом мрачнее предыдущего — как, например, South Of Heaven был тяжелее Reign In Blood, а Seasons In The Abyss — тяжелее South Of Heaven. Такой вот концепт — идти с каждым разом дальше и дальше».

Веселым ниже представленный видеоряд назвать и впрямь не получится.

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    нового цирка…
    основатель мужского государства наехал на блэк-метал группу Бѣсъ, концерт которых отменили после его наезда, после чего начался вой бесовского основателя — «притесняют, они пришли за нами, надо валить».
    Необычного в этом ничего нет, кроме рюззгаго флага и надписи «Орал, ору и буду орать. Во славу России и русского метала» у того же самого чела в вк http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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