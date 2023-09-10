Видео недели: Till Lindemann «Zunge». Во время обеда не смотреть!Блог
Улеглись женские страсти по поводу Till Lindemann, и немец начал промо-кампанию своего будущего сольника Zunge (на этот раз уже без Тэгтгрена), намеченного на начало ноября. В качестве затравки артист вывалил традиционно красочное мясное видео на титульную вещь. NSFW, так что постарайтесь не смотреть в присутствии детей и начальства на работе. Также не рекомендуется принимать пищу в процессе: возможны колики, газы и затрудненное пищеварение. В остальном — удачи!
Режиссером видео, съемки которого проходили в 2021-м, выступила российская актриса и клипмейкер Анна Цуканова-Котт.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Видео недели: Till Lindemann «Zunge». Во время обеда не смотреть!
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Комментарии
Юрий:
29-летняя звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» Аглая Тарасова приняла участие в съемках музыкального клипа. Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса �…
Алексей:
In The Woods
Это 1993-2000.
Зачем они заново что то стали играть под этим брендом? Назвали бы команду по другому и играли бы.
В 2008-ом вокалист In the woods Jan Kenneth Transit выпустил хоро�…
Писюн с глазами:
atr написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Это точно не SHITFUN?
SHITFUN это точно другой чел, следы которого потерялись где-то в Израиле.
Да я в курсе, просто названи…
atr:
Писюн с глазами написал(а):
Это точно не SHITFUN?
SHITFUN это точно другой чел, следы которого потерялись где-то в Израиле.…
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Там Dusk первый альбом за 28 лет выпускают!
Значит, Dawn выпустят свой следующий альбом году эдак в 2028-ом. …
Другой Александр:
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он т…
evesceration:
Green:
Писюн c глазами написал(а):
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, т…
Дружище Христос:
goremyka написал(а):
Бармалей написал(а):
goremyka написал(а):
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники PO…
Писюн c глазами:
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он т…
Juris:
Green:
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он там делает он наверное…
Downcross:
Пампуем, слухаем.
https://downcross.bandcamp.com/album/pact-of-no-mercy-split-with-vobiscum-inferni…
29-летняя звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» Аглая Тарасова приняла участие в съемках музыкального клипа. Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса Анна Цуканова-Котт.