Till Lindemann video
10.09.2023

Видео недели: Till Lindemann «Zunge». Во время обеда не смотреть!

Блог

Улеглись женские страсти по поводу Till Lindemann, и немец начал промо-кампанию своего будущего сольника Zunge (на этот раз уже без Тэгтгрена), намеченного на начало ноября. В качестве затравки артист вывалил традиционно красочное мясное видео на титульную вещь. NSFW, так что постарайтесь не смотреть в присутствии детей и начальства на работе. Также не рекомендуется принимать пищу в процессе: возможны колики, газы и затрудненное пищеварение. В остальном — удачи!

Режиссером видео, съемки которого проходили в 2021-м, выступила российская актриса и клипмейкер Анна Цуканова-Котт.

Количество просмотров: 23

Читайте также:

1 comment

  • Юрий написал(а):

    29-летняя звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» Аглая Тарасова приняла участие в съемках музыкального клипа. Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса Анна Цуканова-Котт.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *