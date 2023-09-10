Видео недели: Till Lindemann «Zunge». Во время обеда не смотреть!

Улеглись женские страсти по поводу Till Lindemann, и немец начал промо-кампанию своего будущего сольника Zunge (на этот раз уже без Тэгтгрена), намеченного на начало ноября. В качестве затравки артист вывалил традиционно красочное мясное видео на титульную вещь. NSFW, так что постарайтесь не смотреть в присутствии детей и начальства на работе. Также не рекомендуется принимать пищу в процессе: возможны колики, газы и затрудненное пищеварение. В остальном — удачи!

Режиссером видео, съемки которого проходили в 2021-м, выступила российская актриса и клипмейкер Анна Цуканова-Котт.

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