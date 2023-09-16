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16.09.2023

Революционная Боль. Премьера нового клипа PAIN

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Достаточно внезапная премьера от PAIN — полноформатников которых Тэгтгрен не обещает, но время от времени, напоминая, что еще не умер, подкидывает синглы и клипы. Так, вчера случилась презентация видео «Revolution» — и, что занятно, как и в случае с последним LINDEMANN, от которого Петя, как волосатый колобок, укатился в свое менее мажорное личное творческое пространство, снимал клип человек с русскими корнями: живущий в Берлине Андрей Кеззин. Клип получился красочным, со смыслом и даже в некоторой степени с повесткой.

Peter Tägtgren: «Я написал эту вещь вместе с сыном Себастианом. Он сочинил музыку, а я — лирику. И вышло грандиозно. Мы очень гордимся результатом. Что же до посыла песни, то она о фейках и фальшивках в социальных сетях и новостях, среди которых нормальному человеку невозможно сориентироваться и понять, что хорошо и что плохо».

В октябре-ноябре PAIN будут активно кататься по Европе — кто там живет, не упустите шанс заценить тему вживую. Кажется, семейная коллаборация и впрямь удалась.

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