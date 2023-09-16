Революционная Боль. Премьера нового клипа PAIN

Революционная Боль. Премьера нового клипа PAINБлог
Достаточно внезапная премьера от PAIN — полноформатников которых Тэгтгрен не обещает, но время от времени, напоминая, что еще не умер, подкидывает синглы и клипы. Так, вчера случилась презентация видео «Revolution» — и, что занятно, как и в случае с последним LINDEMANN, от которого Петя, как волосатый колобок, укатился в свое
менее мажорное личное творческое пространство, снимал клип человек с русскими корнями: живущий в Берлине Андрей Кеззин. Клип получился красочным, со смыслом и даже в некоторой степени с повесткой.
Peter Tägtgren: «Я написал эту вещь вместе с сыном Себастианом. Он сочинил музыку, а я — лирику. И вышло грандиозно. Мы очень гордимся результатом. Что же до посыла песни, то она о фейках и фальшивках в социальных сетях и новостях, среди которых нормальному человеку невозможно сориентироваться и понять, что хорошо и что плохо».
В октябре-ноябре PAIN будут активно кататься по Европе — кто там живет, не упустите шанс заценить тему вживую. Кажется, семейная коллаборация и впрямь удалась.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 273
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Комментарии
Юриц:
Deuce:
Пример того, как статейка с левого ресурса определяет мнение о.
Аора можно хейтить как угодно, но чего у него не занимать — это упорства. Редкостное качество.…
Deuce:
Я-то ответ знаю. А вот паны суоми некоторые ответы не знают. Или знают, но не хотят высказывать, чтобы не навредить репутации.…
Gerber:
zzz написал(а):
AOR’
Нашел эту статью. Это ж прям — лютый чел)))…
Verex69:
В кои то веки метал группа из России получает признание на Западе и на тебе — сплошной хейт, причём пишут одно и то же, что десять лет назад, что сейчас. А на Западе фан…
Дед Аким:
Был немного в отпуске, был неактивен, извиняюсь Накопился материал, великолепнейшей, Дэт �…
Еремей:
раньше читал подобные новости и думал по обывательски, мол, займись делом и всё будет хорошо, пока в какой-то обычный день не словил лютый пиздец. накрыло меня с голо…
Vlad:
Помню их в 2000ом в реакторе вместе с Vader, Vital Remains……
Dobkin 1488:
Империал давно никем не уважаемый, Стюша. И остальные эти супостаты тоже.…
Чорны:
Чорны:
Ых:
Другой Александр:
Не плохо соседям понравиться