Дэз-метал угар января: смотрим видео VITRIOL «He Will Fight Savagely»Новинки и новости
Невероятно, но с момента реализации грандиозного дебютника VITRIOL To Bathe From The Throat Of Cowardice прошло пять лет — и за это время орегонские дядьки успели насобирать приличную фан-базу да концертно-гастрольный опыт. На днях вышел второй альбом группы Suffer & Become, так что кому в смурные январские дни не хватает душеспасительного супермассивного техничного (причем в данном случае техничность не синонимична задротству и прогону ста миллиардов соло в секунду; VITRIOL вообще не склонны размазывать аранжировки), ошеломительного, озверелого, крышесносного огнедышащего дэза — то вот, пожалуйста, мимо не проходите.
Для затравки можно посмотреть клип на «He Will Fight Savagely».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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