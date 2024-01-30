vitriol band
30.01.2024

Дэз-метал угар января: смотрим видео VITRIOL «He Will Fight Savagely»

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Невероятно, но с момента реализации грандиозного дебютника VITRIOL To Bathe From The Throat Of Cowardice прошло пять лет — и за это время орегонские дядьки успели насобирать приличную фан-базу да концертно-гастрольный опыт. На днях вышел второй альбом группы Suffer & Become, так что кому в смурные январские дни не хватает душеспасительного супермассивного техничного (причем в данном случае техничность не синонимична задротству и прогону ста миллиардов соло в секунду; VITRIOL вообще не склонны размазывать аранжировки), ошеломительного, озверелого, крышесносного огнедышащего дэза — то вот, пожалуйста, мимо не проходите.

Для затравки можно посмотреть клип на «He Will Fight Savagely».

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