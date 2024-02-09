combichrist
09.02.2024

Кое-что ужасненькое: новый клип COMBICHRIST «Planet Doom»

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В 2019-м aggrotech-мастера COMBICHRIST выпустили очень хороший и разноплановый альбом One Fire (до сих пор его минимум раз в год переслушиваю), и с тех пор не то чтобы затаились, но перестали пополнять дискографию лонгплеями. В течение нескольких последних лет группа показала пяток синглов, на последнем из которых, озаглавленном «Planet Doom», вокалист Andy LaPlegua реализовал свои хотелки не только музыкального, но также и кинематографического характера.

«Это клип — продукт моей страсти. Ужастики всегда играли огромную роль в моей жизни, влияя в том числе на процесс работы над музыкой. Этот клип задумывался как трибьют кинофильмам, которые я любил с детства и люблю до сих пор. Так что увидите в нем немало отсылок к классике.

Видео снималось в течение трех холодных ноябрьских ночей в Алабаме, а режиссером выступил начинающий мастер хоррора, замечательный Ben Winston. Работа велась по старинке: малобюджетно, с использованием 16-мм пленки, реалистичными олдовыми эффектами, которые должны были придать клипу дух, ощущение и вид слэшера 80-х.

Лирически песня, в принципе, не соотносится с видеорядом — разве что ее заголовок. В нем и в показанных кадрах царит ощущение приговоренной планеты: с одной стороны, в виде выдуманного хоррор-кинофильма; с другой, реального мира, в котором мы сегодня живем. Разделенного, беспокойного, осуждающего, окутанного страхом и исполненного религиозной ненавистью. Так что… непонятно еще, где на самом деле ужаснее».

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