Кое-что ужасненькое: новый клип COMBICHRIST «Planet Doom»Новинки и новости
В 2019-м aggrotech-мастера COMBICHRIST выпустили очень хороший и разноплановый альбом One Fire (до сих пор его минимум раз в год переслушиваю), и с тех пор не то чтобы затаились, но перестали пополнять дискографию лонгплеями. В течение нескольких последних лет группа показала пяток синглов, на последнем из которых, озаглавленном «Planet Doom», вокалист Andy LaPlegua реализовал свои хотелки не только музыкального, но также и кинематографического характера.
«Это клип — продукт моей страсти. Ужастики всегда играли огромную роль в моей жизни, влияя в том числе на процесс работы над музыкой. Этот клип задумывался как трибьют кинофильмам, которые я любил с детства и люблю до сих пор. Так что увидите в нем немало отсылок к классике.
Видео снималось в течение трех холодных ноябрьских ночей в Алабаме, а режиссером выступил начинающий мастер хоррора, замечательный Ben Winston. Работа велась по старинке: малобюджетно, с использованием 16-мм пленки, реалистичными олдовыми эффектами, которые должны были придать клипу дух, ощущение и вид слэшера 80-х.
Лирически песня, в принципе, не соотносится с видеорядом — разве что ее заголовок. В нем и в показанных кадрах царит ощущение приговоренной планеты: с одной стороны, в виде выдуманного хоррор-кинофильма; с другой, реального мира, в котором мы сегодня живем. Разделенного, беспокойного, осуждающего, окутанного страхом и исполненного религиозной ненавистью. Так что… непонятно еще, где на самом деле ужаснее».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
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Комментарии
Зануда:
Чорны:
Irhel:
Anastasiya:
Евгений Копытце написал(а):
удивлён, что вы не знаете, как минимум, великолепных Hamferð. их evst 10 лет назад открытием стал. заглавную песню до сих пор считаю одной �…
Алексей:
Евгений Копытце:
удивлён, что вы не знаете, как минимум, великолепных Hamferð. их evst 10 лет назад открытием стал. заглавную песню до сих пор считаю одной из лучших в жанре https://www.youtube.com/watch?…
Дружище Христос:
Alex написал(а):
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говни…
Alex:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
Юрий:
Моран:
Ахах, ну и кал. У лысого дурика просто деньги закончились, вот он и выдал откровения, на уровне 86 года, новаторстао так и прёт …
Моран:
Не знаю, не слышал. И вообще после четверти века металла перешёл на прослушивание рейва в наушниках, когда иду по улице. Наскучила вся эта однообразная тягомотина, о…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Лично мне нравятся все альбомы METALLICA. Я даже врубился в альбом который раньше не понимал это DEATH MAGNETIC. Хэтфилды родились артистами. Они артисты от Бога которые не уст…
Другой Александр:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
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