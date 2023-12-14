Merrimack
14.12.2023

Гипнотический блэк с обнаженкой и яйцами: новое видео MERRIMACK «Sulphurean Synods»

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MERRIMACK — неплохая французская блэк-метал группа с несерьезно звучащим названием — в подарок на восьмое марта подготовила шестой лонгплей своей дискографии Of Grace And Gravity (после предшественника Omegaphilia прошло семь лет). И, завлекая, показала художественный клип на открывающую релиз семиминутную гипнотично-интенсивную тему «Sulphurean Synods», сакральная трансформационная эстетика которого, работа с обнаженными телами, цветом, фактурой, динамикой кадра не только обогатила хорошую, но ничем фантастическим не примечательную композицию, но и одномоментно вдохнула в нее смыслы, заставляя искать дополнительные ответы в паутине символики текста.

Look at them, grotesque assemblies of roosters and goats,
Carved in their own mirages, in deceptive axioms…

Hypnotized by the passage of meats,
forever swallowed in the puddle of time,
This collusion of gravity bound atoms,
oblivious to what they are:
A simple signature of things?..

Несколько забавно получилось, что аккурат перед ознакомлением с видео смотрела новости, как в России стоят в очереди за яйцами. И тут, простите, опять-таки яйца. Хотя у MERRIMACK, конечно ж, не о бытовом…

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