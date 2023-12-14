Гипнотический блэк с обнаженкой и яйцами: новое видео MERRIMACK «Sulphurean Synods»Новинки и новости
MERRIMACK — неплохая французская блэк-метал группа с несерьезно звучащим названием — в подарок на восьмое марта подготовила шестой лонгплей своей дискографии Of Grace And Gravity (после предшественника Omegaphilia прошло семь лет). И, завлекая, показала художественный клип на открывающую релиз семиминутную гипнотично-интенсивную тему «Sulphurean Synods», сакральная трансформационная эстетика которого, работа с обнаженными телами, цветом, фактурой, динамикой кадра не только обогатила хорошую, но ничем фантастическим не примечательную композицию, но и одномоментно вдохнула в нее смыслы, заставляя искать дополнительные ответы в паутине символики текста.
Look at them, grotesque assemblies of roosters and goats,
Carved in their own mirages, in deceptive axioms…
Hypnotized by the passage of meats,
forever swallowed in the puddle of time,
This collusion of gravity bound atoms,
oblivious to what they are:
A simple signature of things?..
Несколько забавно получилось, что аккурат перед ознакомлением с видео смотрела новости, как в России стоят в очереди за яйцами. И тут, простите, опять-таки яйца. Хотя у MERRIMACK, конечно ж, не о бытовом…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Комментарии
Sonne:
Ых написал(а):
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й положил.
В жопу эт…
Ых:
а VELD всё никак просраться не может.
Новый альбом давно написан, но Бобрик развёл у себя дома какую-то псарню, и на запись х…й положил.…
Irhel:
Angelgrinder:
Афігенна, як і заўсёды! Вось па чым сумую ў Беларусі, дык гэта па жывых выступах Zaklon. Гэта заўсёды было надзвычай моцна й запамінальна!…
Юрий:
TrashHellSodomy:
Единствення тролль-рок/металл группа (пока) оставшаяся в живых на просторе СССР.
Остальных схавал денежно — политический молох. Для меня они наравне со старой Метло…
goremyka:
Алексей:
ну, хорошее такое мясо, качественное и вкусное)))
Почему-то разогнал себе такую тему, что это могли бы быть Битлы, если бы собрались в 21-м веке — Ринго месит бластбиты, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Эх ДАВНО ЭТО БЫЛО. Всего лишь на следующий год после выхода The Scarred People. Уже больше десяти лет назад. А кажется что вчера. Посмотрел фотки вспомнил как это было (я сам б…
TrashHellSodomy:
Новости из мира рок музыки в Арии снова поменялся вокалист !!
заместо нынешнего «малинина» новый — приветствуем!!!(только сверхмодные в курсе) и скупаем все билеты на …
Metaller555:
Алексей написал(а):
Чтобы воссоединиться оригинальным составом, нужно развалить нынешний
Вот! Думаю, это и будет через 2-3 года. А вообще, превратить классич�…
Илюха ноготочки:
Сможет ли нейросеть ставить по вене?
В этом вопросе она всегда будет уступать Осборну……
Дед Аким:
Я как — бы перерос уровень Говнаря.
Но ребята реально хороши, вокал Миши. Голос великолепный, гитары Дубинина и Холстинина. Симфонический оркестр.
Мощь, энергетика,…
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