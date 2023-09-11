LATEXFAUNA
11.09.2023

«Самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса» от LATEXFAUNA

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Кому новое видео LINDEMANN показалось не слишком впечатляющим, вот еще одна попытка раззадорить и шокировать публику. К року и металу отношения, правда, не имеет: одна из популярнейших украинских инди-групп, дрим/синти-поп коллектив LATEXFAUNA на днях показал свое видение процесса, цитирую, «вылизывания медка прямо из улья», выпустив, по их словам, «самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса».

В общем, если вы способны на игривое настроение в понедельник, интересно будет услышать мнения (вне зависимости от музыкальных предпочтений) — хороша идея клипа или ужас-ужас, непристойность и неприемлемость. Кому ж интересно, как этот самый клип снимался, а также кто эта терпеливая женщина за кадром, на OnlyFans коллектива можно посмотреть процесс съемок в деталях. Прибыль от подписок LATEXFAUNA пообещали отправить ВСУ на покупку дронов.

Ну а пока… наслаждайтесь (опять же, не для глаз начальства или любопытных детей).

Количество просмотров: 231

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад )))

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  • Чорны написал(а):

    Тема куни не раскрыта.
    То ли дело конец 80-х, начало 90-х от Private, например.

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  • goremyka написал(а):

    Юрий написал(а):
    На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад )))
    О, знатоки «тюремных правил» подъехали с фантазиями отпердолить гетеросексуального мужика. Откуда такие мысли? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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