«Самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса» от LATEXFAUNAБлог
Кому новое видео LINDEMANN показалось не слишком впечатляющим, вот еще одна попытка раззадорить и шокировать публику. К року и металу отношения, правда, не имеет: одна из популярнейших украинских инди-групп, дрим/синти-поп коллектив LATEXFAUNA на днях показал свое видение процесса, цитирую, «вылизывания медка прямо из улья», выпустив, по их словам, «самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса».
В общем, если вы способны на игривое настроение в понедельник, интересно будет услышать мнения (вне зависимости от музыкальных предпочтений) — хороша идея клипа или ужас-ужас, непристойность и неприемлемость. Кому ж интересно, как этот самый клип снимался, а также кто эта терпеливая женщина за кадром, на OnlyFans коллектива можно посмотреть процесс съемок в деталях. Прибыль от подписок LATEXFAUNA пообещали отправить ВСУ на покупку дронов.
Ну а пока… наслаждайтесь (опять же, не для глаз начальства или любопытных детей).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 231
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3 комментария
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«Самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса» от LATEXFAUNA
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Комментарии
goremyka:
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят ……
Чорны:
Тема куни не раскрыта.
То ли дело конец 80-х, начало 90-х от Private, например.…
Юрий:
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад ))…
Mustdie:
Падажжите, это не рофл? Чуваки на полном серьезе выпустили трек с таким видеорядом?…
Чорны:
Юрий:
29-летняя звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» Аглая Тарасова приняла участие в съемках музыкального клипа. Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса �…
Алексей:
In The Woods
Это 1993-2000.
Зачем они заново что то стали играть под этим брендом? Назвали бы команду по другому и играли бы.
В 2008-ом вокалист In the woods Jan Kenneth Transit выпустил хоро�…
Писюн с глазами:
atr написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Это точно не SHITFUN?
SHITFUN это точно другой чел, следы которого потерялись где-то в Израиле.
Да я в курсе, просто названи…
atr:
Писюн с глазами написал(а):
Это точно не SHITFUN?
SHITFUN это точно другой чел, следы которого потерялись где-то в Израиле.…
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Там Dusk первый альбом за 28 лет выпускают!
Значит, Dawn выпустят свой следующий альбом году эдак в 2028-ом. …
Другой Александр:
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он т…
evesceration:
Green:
Писюн c глазами написал(а):
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, т…
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад )))
Тема куни не раскрыта.
То ли дело конец 80-х, начало 90-х от Private, например.
Юрий написал(а):
На зону бы его , там бы в миг в жопу его отпердолили за такие «шалости» )) То педересню в стране официально приветствуют , то пистализов пиарят … развитой СалоЗапад )))
О, знатоки «тюремных правил» подъехали с фантазиями отпердолить гетеросексуального мужика. Откуда такие мысли?