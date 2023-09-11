«Самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса» от LATEXFAUNA

Кому новое видео LINDEMANN показалось не слишком впечатляющим, вот еще одна попытка раззадорить и шокировать публику. К року и металу отношения, правда, не имеет: одна из популярнейших украинских инди-групп, дрим/синти-поп коллектив LATEXFAUNA на днях показал свое видение процесса, цитирую, «вылизывания медка прямо из улья», выпустив, по их словам, «самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса».

В общем, если вы способны на игривое настроение в понедельник, интересно будет услышать мнения (вне зависимости от музыкальных предпочтений) — хороша идея клипа или ужас-ужас, непристойность и неприемлемость. Кому ж интересно, как этот самый клип снимался, а также кто эта терпеливая женщина за кадром, на OnlyFans коллектива можно посмотреть процесс съемок в деталях. Прибыль от подписок LATEXFAUNA пообещали отправить ВСУ на покупку дронов.

Ну а пока… наслаждайтесь (опять же, не для глаз начальства или любопытных детей).

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