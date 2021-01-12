12.01.2021

Не проходите мимо! Замечательный альбом CRIPPLED BLACK PHOENIX «Ellengæst»

Блог

Голосование за бест-оф второго полугодия 2020 продолжается, и поскольку один хороший релиз крайне далек от первой десятки, есть подозрение, что многие его просто не слышали. И напрасно!

Это не то чтобы метал. CRIPPLED BLACK PHOENIX (к слову, проект Justin Greaves, бывшего барабанщика дум/сладжевых групп IRON MONKEY, ELECTRIC WIZARD и TEETH OF LIONS RULE THE DIVINE), эклектичный и очень британский по подходу и звуку, играет скорей пост-панк/прогрессив-рок/нью-вэв, немножечко психодел — однако определения, на самом деле, совершенно не важны. Ellengæst великолепен вне всяких ограничений. Это перфектный эмоциональный шторм, вобравший в себя и «пинкфлойдовскую» вселенскую отстраненность, и прозрения в духе ANATHEMA (ох, не случайно там в гостях Vincent Cavanagh; впрочем, помимо Винсента, ищите также Gaahl и Jonathan Hultén, уже бывшего гитариста TRIBULATION с соло-партией на «The Invisible Past»), и отвязную темную меланхолию, которую ожидаешь, скажем, от Ника Кейва.

Ellengæst — альбом-озарение, и рассыпанных на нем драгоценностей хватит на королевский наряд. Так что, правда, не проходите.

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2 комментария

  • Иван Тимофеев написал(а):

    Узнал об этом коллективе недавно, благодаря Винсенту. Прекрасный альбом, да и вообще творчество их душевное. Hultén в этом треке ещё и поёт, вроде как.
    Предыдущий Great Escape рекомендую. На репите загонял.

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  • Anastasiya написал(а):

    Иван Тимофеев написал(а):
    Предыдущий Great Escape рекомендую. На репите загонял.

    Я пока не слушала, но обязательно!

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