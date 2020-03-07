Вдохновенное безумие! Концерт DEVIN TOWNSEND, HAKEN, THE CONTORTIONIST в Шарлотт

Все люди, как люди, а он – Девин! В музыкальном мире принято играть по правилам. Кто-то вписывается в существующие параметры и жанровые спецификации, кто-то сочиняет их сам. А иной – просто есть. Как погода. Стихия. Сидит этакий божок, сочиняющий град и радуги среди января, на распахнутой форточке. Там — стабильный, четкий мир концерт-графиков, дат альбомов, взаимодействия с лейблами-менеджерами. По другую, бурную сторону – вдохновенная хаотическая творческая наркомания, без «нельзя», «так не делают» и «давайте будем людьми».

Devin Townsend, как положено отдельно взятому божеству, приходил под разными именами, и Ziltoid с планеты Ziltoidia 9 – тоже наверняка про него. Последним на сегодняшний день релизом, прошлогодним Empath, музыкант заставил ревьюеров чесать затылки с еще большей ожесточенностью. Господи, что же он делает? Как это вообще обозвать? Мужики из компании Фрэнка Заппы и Стива Вая (Mike Keneally и Morgan Ågren, фантастические, дружелюбные ветераны рок-сцен всех народов – они тоже будут на концертной сцене), Chad Kroeger, Anneke van Giersbergen, экстремальщики из DECREPIT BIRTH с BENEATH THE MASSACRE… Безусловно, студийными коллаборациями сегодня не удивить, но у Таунсенда это не ради имен.

Его не сильно интересуют обычные исполнители и на концертах. Люди, которые приезжают, должны включаться в действо на полную ставку – с импровизациями, джемом, повидлом, переодеваниями, если надо; поддаваться течению шоу, ведомого Девином, и, при наличии заранее определенного сетлиста, быть готовыми варьировать партии прямо по ходу.

У него нет заготовленных сценариев и текстовок для мини-стендапов, которыми улыбающийся всем своим пластичным лицом (оно, как маска, растягивается в страшные гримасы на экстремальных вокалах) лысый мистер Харизматик лучезарно искрит по ходу происходящего. Вовлекая не только группу, но и всю огромную аудиторию, послушно подпевающую, слэмящуюся, смеющуюся, машущую руками. В текущем американском туре у него постоянно солдауты. Уникальность и самоотдача работают.

На разогрев в текущий забег Таунсенд взял два неплохих коллектива: американский THE CONTORTIONIST и HAKEN из Великобритании.

THE CONTORTIONIST во многом, в том числе вокальным подходом, напомнили TESSERACT, взяв заодно что-то от TOOL и впрыснув по мелочи элемент черт-разбери-хрен-пойми из джаза, авангарда, дэзкора – без перебора с безумием, но в качестве, так сказать, вишенки. Солидная группа, пока играет в основном в США, но при везении в будущем будет везде.

– имя более раскрученное, устоявшееся; великолепные мелодисты, мастера печальных нот, этакий прогрессив с настроениями и композиторской гладкостью DEFTONES. Красиво. Талантливо. Образно. Жаль только, когда выходит Таунсенд, так трудно упомнить, что было до него. Да и чем ты вообще, в принципе занимался. По жизни.

Первым делом на сцену Таунсенда выносят игрушки. Плюшевые коровы, какие-то розовые медведи, какашки, зайцы и блестящие змеи, человек-паук и голова слона – после настройки аппаратуры картина напоминает витрину детского магазина. («Спросите, нафига тут столько игрушек? – спросит господин Улыбашка, озарив зал своей сияющей физиономией, — да потому что это хэви-метал концерт!») Будут, впрочем, и дети. Потом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Самотыя (@hitkiller666) 5 Мар 2020 в 8:37 PST

Ближе к финалу концерта, перед тем, как сыграть «Love?» STRAPPING YOUNG LAD, Девин велел родителям, пришедшим на плотный танцпол с детишками, посадить своих мелких на сцену, в заросли разноцветного плюша, выбрать что-нибудь поиграться и не грустить. А родителям – добро пожаловать в слэм! Часть малышни, впрочем, по ходу дела также сориентировалась и комично подпрыгивала рядом с Девином и компанией.

Потом, перед обязательным и тщательно анонсированным заранее выходом на бис («Запомните, две минуты. Через две минуты мы не выйдем на бис и не сыграем еще две песни»), детишкам разрешили забрать игрушки на выбор с собой. Позже Девин натвиттит: «Внимание, код коричневый. Вечером мы позвали на сцену детей, чтобы они не пострадали в моше, и, конечно, разрешили им забрать с собой немного игрух. К сожалению, чей-то выбор пал на подарочную мягкую говняху Диего (клавишник Diego Tejeida, он же из HAKEN; он же последние треки провел, сидя в голове слона — прим.авт.). Если у кого-то есть для него запасная говняха, будет очень мило».

Безусловно, тема мочи, говна, пердежа легко и ненавязчиво всплывала в мини-монологах Девина, — пускай канадцу уже под пятьдесят (а некоторым музыкантам на сцене и поболе), душой он не стареет и юморить может на темы любые. Так, к примеру, нежная балладная «Ih-Ah!» из наследия DEVIN TOWNSEND PROJECT была представлена как песня о человеке, который никак не может пописать.

Играли, конечно, разное и из разного (сетлист концерта можно посмотреть тут); заводное, ритмичное, сентиментальное, жесткое… кто знаком с многогранными проектами Девина, знает: вписывать что-то там в жанры – дело неблагодарное. Он же как погода. Стихия. Способен на все. И один из крутейших вокалистов на свете – легко переходящий с воплей в рулады и обратно, варьируя тональности, интонации, ритмику, настроения, эмоциональную окраску, перевоплощаясь не на ходу, а в полете, на вздохе, в порыве и вихре. Даже если для убедительности придется надеть балетную пачку. Особенно если пачку!

Вторая вокалистка текущего тура – симпатичная стройная Ché Aimee Dorval, когда-то работавшая с Таунсендом в проекте CASUALTIES OF COOL. Гибкий, сильный голос, пластичная беззаботность и невесомость во всем образе, который после первого отделения в шортах сменился вечерним фатиновым платьем. Розовым. Рядом с ней Девин – среди всех игрушек и рандомных детишек – в черной юбке. Рев, раскоблас и публика в слэме. Прекрасно.

Если охарактеризовать концерт одним словом – это будет «феерия». Уникальный опыт, который, уверена, каждый вечер происходит по-новому. Я уже видела выступление Таунсенда на «ассолте». В фестивальном масштабе это было просто эпично и круто. Здесь, в клубной версии, вышел почти спектакль. Ну и праздник, который с собой носит дядька. Спасибо, что он такой есть.

P.S. А знаете, что роднит американские концерты с белорусскими? Тут тоже во время шоу по залу бегают уборщики со швабрами и что-то сосредоточенно трут! Это интернационально, ура!