Devin Townsend выедет с туром импровизационных шоу

Бывает, что, попадая на концерт команды второй или пятый раз, ты снова и наблюдаешь качественное, но почти машинальное исполнение одних и тех же вещей. И это немудрено: давая концерты по 200 раз в год, из вечера в вечер, едва ль остается место для изысков. А что, если любимая группа из каждого шоу сделает импровизацию, переигрывая песни так, как вы не ожидали? Понятно, эксклюзивные развлечения стоят мастерства и фантазии всех музыкантов (это вам не отыграть партию нота в ноту), но… вдруг так тоже возможно? И Devin Townsend уже готов сделать пробу. Кто, если не он. Кто, если не гений.

Я видела на концерте Девина всего раз — и это опыт, который трудно выразить и описать, не ударяясь в междометия и ненормативную лексику. Это как попасть в Зазеркалье, страну магов, единорогов и гигантов, в которой ты, мелкий и обыкновенный, теряешься и пропадаешь, прибитый голосом, звуком, общим чудом происходящего, внезапным вором ворвавшимся в твое трехмерное измерение.

Понятно, что просто так ему выступать ему уже скучно. Ему уже мало. Вот и придумал новую тему.

«После года интенсивной студийной работы и раздумий я решил, чего хочу добиться в своей карьере как живой исполнитель. Выступлениям DEVIN TOWNSEND PROJECT и STRAPPING YOUNG LAD сопутствовал успех, и у меня осталась масса замечательных воспоминаний. Однако теперь я хочу следовать за иной музой. Для первого тура в поддержку альбома Empath, который появится в марте, я собрал коллектив, который вместо того, чтобы играть заученные партии, будет в состоянии адаптироваться и менять манеру игры в зависимости от того, что диктует музыка. В этом турне будет присутствовать импровизационный элемент.

С самыми лучшими музыкантами, которых я был в состоянии отыскать, я буду играть как материал Empath, так и разные старые вещи — и все это будет меняться от вечера к вечеру. Меньше компьютеров, меньше запрограммированности. Подобным подходом я хочу донести людям свою музыку по-новому. И, надеюсь, вы присоединитесь ко мне на этих концертах, каждый из которых, надеюсь, будет уникальным опытом.

Спасибо вам, что позволяете делать мне все, что я делаю. Увидимся?»