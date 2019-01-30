Devin Townsend выедет с туром импровизационных шоу

Бывает, что, попадая на концерт команды второй или пятый раз, ты снова и наблюдаешь качественное, но почти машинальное исполнение одних и тех же вещей. И это немудрено: давая концерты по 200 раз в год, из вечера в вечер, едва ль остается место для изысков. А что, если любимая группа из каждого шоу сделает импровизацию, переигрывая песни так, как вы не ожидали? Понятно, эксклюзивные развлечения стоят мастерства и фантазии всех музыкантов (это вам не отыграть партию нота в ноту), но… вдруг так тоже возможно? И Devin Townsend уже готов сделать пробу. Кто, если не он. Кто, если не гений.
Я видела на концерте Девина всего раз — и это опыт, который трудно выразить и описать, не ударяясь в междометия и ненормативную лексику. Это как попасть в Зазеркалье, страну магов, единорогов и гигантов, в которой ты, мелкий и обыкновенный, теряешься и пропадаешь, прибитый голосом, звуком, общим чудом происходящего, внезапным вором ворвавшимся в твое трехмерное измерение.
Понятно, что просто так ему выступать ему уже скучно. Ему уже мало. Вот и придумал новую тему.
«После года интенсивной студийной работы и раздумий я решил, чего хочу добиться в своей карьере как живой исполнитель. Выступлениям DEVIN TOWNSEND PROJECT и STRAPPING YOUNG LAD сопутствовал успех, и у меня осталась масса замечательных воспоминаний. Однако теперь я хочу следовать за иной музой. Для первого тура в поддержку альбома Empath, который появится в марте, я собрал коллектив, который вместо того, чтобы играть заученные партии, будет в состоянии адаптироваться и менять манеру игры в зависимости от того, что диктует музыка. В этом турне будет присутствовать импровизационный элемент.
С самыми лучшими музыкантами, которых я был в состоянии отыскать, я буду играть как материал Empath, так и разные старые вещи — и все это будет меняться от вечера к вечеру. Меньше компьютеров, меньше запрограммированности. Подобным подходом я хочу донести людям свою музыку по-новому. И, надеюсь, вы присоединитесь ко мне на этих концертах, каждый из которых, надеюсь, будет уникальным опытом.
Спасибо вам, что позволяете делать мне все, что я делаю. Увидимся?»
На 2019 объявлены следующие даты:
11/15 Paris, FRA
11/16 Antwerp, BEL
11/17 Tilburg, NET
11/18 Hamburg, GER
11/20 Turku, FIN
11/21 Helsinki, FIN
11/23 Stockholm, SWE
11/24 Oslo, NOR
11/25 Copenhagen, DEN
11/28 Berlin, GER
11/29 Wroclaw, POL
11/30 Budapest, HUN
12/02 Vienna, AUT
12/03 Zurich, SWI
12/06 Dublin, IRE
12/07 Belfast, IRE
12/09 Glasgow, UK
12/10 Manchester, UK
12/12 London, UK
12/13 Nottingham, UK
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