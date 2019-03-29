Devin Townsend потратил на новый альбом «Empath» 170000 долларов (канадских)

..И музыкант уже говорит, что если релиз провалится, он, возможно, станет банкротом. Работа над полноформатником Empath длилась год, в нескольких топовых европейских студиях, с оркестром, детским хором, тремя приглашенными профессиональными барабанщиками и прочими гостями. Чтобы оценить уровень продакшна, смотрим клип на «Spirits Will Collide».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. atr 29.03.2019 в 23:47

    170000 долларов канадских, это чуть больше 127000 долларов американских, к слову. По-моему, большая часть бюджета ушла на 3 клипа. У самого свежего (который из печки вышел 8-9 часов назад уже 66000 просмотров). Спрос будет.

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