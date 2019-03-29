Devin Townsend потратил на новый альбом «Empath» 170000 долларов (канадских)

..И музыкант уже говорит, что если релиз провалится, он, возможно, станет банкротом. Работа над полноформатником Empath длилась год, в нескольких топовых европейских студиях, с оркестром, детским хором, тремя приглашенными профессиональными барабанщиками и прочими гостями. Чтобы оценить уровень продакшна, смотрим клип на «Spirits Will Collide».