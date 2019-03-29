..И музыкант уже говорит, что если релиз провалится, он, возможно, станет банкротом. Работа над полноформатником Empath длилась год, в нескольких топовых европейских студиях, с оркестром, детским хором, тремя приглашенными профессиональными барабанщиками и прочими гостями. Чтобы оценить уровень продакшна, смотрим клип на «Spirits Will Collide».
Devin Townsend потратил на новый альбом «Empath» 170000 долларов (канадских)
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Devin Townsend
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В этот день родились1945 - Eric Clapton
1979 - Martijn Westerholt (DELAIN, ex-WITHIN TEMPTATION)
15 релизов марта
In Flames I, The Mask
VLTIMAS Something Wicked Marches In
Iron Savior Kill Or Get Killed
Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
Fallujah Undying Light
Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
Queensryche The Verdict
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170000 долларов канадских, это чуть больше 127000 долларов американских, к слову. По-моему, большая часть бюджета ушла на 3 клипа. У самого свежего (который из печки вышел 8-9 часов назад уже 66000 просмотров). Спрос будет.