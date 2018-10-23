В ожидании альбома RAMMSTEIN. Считаем до четырех под новую тему EMIGRATE

Пока RAMMSTEIN доделывают свой многострадальный альбом (посещая ради его финальной полировки в том числе Минск!), гитарист группы Richard Z. Kruspe потиху пропихивает A Million Degrees, скорый релиз своего сайд-проекта EMIGRATE. В котором в список всенепременных в наши дни звездных гостей внезапно вписался Till Lindemann. В общем, это могло бы быть как SCARS ON BROADWAY в отсутствие SYSTEM OF A DOWN, за той лишь разницей, что SCARS ON BROADWAY записали толковый, крепкий альбом, а EMIGRATE, судя по затравочной теме «1234», скатились в ширпотребный малоактуальный примитив.

Эта песня, на которую немедленно был выпущен бессюжетный видеоклип с молодящимся Круспе, его компанией и гламурными телочками в каком-то спортзале, также хватается модным гостем: подпел на ней Benjamin Kowalewicz из BILLY TALENT — причем не только подпел, но и, как трикстер, незаметно перетащил фокус на себя, магически превратив песню EMIGRATE в еще одну песню BILLY TALENT, которые хитовы и бесполезны, словно попкорн: сладко, дешево, съел и забыл.

За RAMMSTEIN теперь как-то даже боязно.