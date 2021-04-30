Российское днище: 2,5 года колонии за клип RAMMSTEIN «Pussy»Блог
Читая новости из «правовой» жизни Беларуси и России, иногда думаешь, что дальше падать в принципе невозможно, — однако приходит новый день, и бездна Челленджера по сравнению с этим всем выглядит, как канава. Околомузыкальный свежак из Архангельска: местный как бы суд дал 2,5 года колонии за сохраненный в 2014 году в ВК клип RAMMSTEIN «Pussy» и распространение порнографии посредством этого видео. Причем обвинение требовало три, и строгого режима.
Впрочем, детали все объясняют (любимая отмазка за сволочизм — «ну вы же понимаете»): обвиняемым оказался Андрей Боровиков, бывший руководитель местного штаба Навального.
Цитирую BBC: «О возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Боровикова по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) стало известно в сентябре 2020 года, когда к нему пришли с обыском.
«Обвинение строится на показаниях осведомителя полиции, предложившего Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе всемирно известной группы художественной ценности», — писала в то время «Новая газета».
Боровиков вину не признал, а в последнем слове указал на вероятную ангажированность свидетелей и усомнился в квалификации экспертов. Он считает свое преследование политически мотивированным.
Во «ВКонтакте» по-прежнему доступны сотни репостов того же клипа. Би-би-си не удалось найти упоминаний о возбуждении других уголовных дел из-за этого видео».
Но, как говорится, был бы человек.
А где-то в параллельной Вселенной Тилль поет по-русски кавер Бернеса и собирает миллионы просмотров…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 392
Читайте также:
- Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
- Satanath Records: «За публикацию песни BURZUM удалили страницу нашего лейбла!»
- YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE
- Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки
- SOILWORK лихорадит
- На журналиста составили протокол об осквернении религиозных предметов за клип BATUSHKA
- Гитаристы RAMMSTEIN поцеловались на сцене в Москве
- Тест! Проверь свои цензорские способности
- Фэйсбук забанил обложку LED ZEPPELIN «Houses Of The Holy» 1973 года
- Youtube удалил канал Варга Викернеса
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Российское днище: 2,5 года колонии за клип RAMMSTEIN «Pussy»
-
James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»
-
Концерт STEEL PANTHER в Гринсборо: омерзительно чудесно
-
Финская грусть: суперпроект MERCURY CIRCLE от музыкантов SWALLOW THE SUN, CHILDREN OF BODOM, TO/DIE/FOR
-
BODOM AFTER MIDNIGHT «Paint The Sky With Blood»: последнее «пока» Алекси
-
Jon Schaffer из ICED EARTH выпущен под залог. Он пробыл в тюрьме 89 дней
-
Барабанщик EXODUS Tom Hunting болен раком. Объявлен сбор средств на лечение!
-
Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий
-
Группа, которую не хочется слушать, но интересно смотреть: VAN CANTO выпускают новый альбом
-
DIE APOKALYPTISCHEN REITER покажут экспериментальный «первобытный» альбом
Слава «господину» Путину ! «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали.» (с) Станислав Ежи Лец.
надо срочно бежать проверять не добавлял ли я тогда клип Pussy в свои ролики в ВК )
рашка = парашка.
путлер, по слухам, начинает каждый день с 1,5 часовой молитвы
Запоребриком уже давненько размышляют о том,как перейти на автономный интенрнет,без Youtube,Twitter и т.д.Скорее бы,и всемирная сеть станет чище без этих православных скрепанутых.