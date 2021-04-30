Российское днище: 2,5 года колонии за клип RAMMSTEIN «Pussy»

Читая новости из «правовой» жизни Беларуси и России, иногда думаешь, что дальше падать в принципе невозможно, — однако приходит новый день, и бездна Челленджера по сравнению с этим всем выглядит, как канава. Околомузыкальный свежак из Архангельска: местный как бы суд дал 2,5 года колонии за сохраненный в 2014 году в ВК клип RAMMSTEIN «Pussy» и распространение порнографии посредством этого видео. Причем обвинение требовало три, и строгого режима.

Впрочем, детали все объясняют (любимая отмазка за сволочизм — «ну вы же понимаете»): обвиняемым оказался Андрей Боровиков, бывший руководитель местного штаба Навального.

Цитирую BBC: «О возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Боровикова по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) стало известно в сентябре 2020 года, когда к нему пришли с обыском.

«Обвинение строится на показаниях осведомителя полиции, предложившего Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе всемирно известной группы художественной ценности», — писала в то время «Новая газета».

Боровиков вину не признал, а в последнем слове указал на вероятную ангажированность свидетелей и усомнился в квалификации экспертов. Он считает свое преследование политически мотивированным.

Во «ВКонтакте» по-прежнему доступны сотни репостов того же клипа. Би-би-си не удалось найти упоминаний о возбуждении других уголовных дел из-за этого видео».

Но, как говорится, был бы человек.

А где-то в параллельной Вселенной Тилль поет по-русски кавер Бернеса и собирает миллионы просмотров…

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