C Линдеманна и RAMMSTEIN сняты обвинения в сексуальном нападении

Помните майскую историю, когда девушка из Вильнюса обвинила RAMMSTEIN, будто они пичкают поклонниц алкоголем, дурью и потом устраивают с ними всякое?

Музыканты это дело решительно отрицали, признавая, что они в целом и Тилль в частности не подарки, но ничем противозаконным или насильственным в жизни не занимались. Тем не менее, немецкая полиция отнеслась к вопросу серьезно, инициировав детальное расследование по всем пунктам обвинений, — в процессе которого лейбл RAMMSTEIN Universal Music зассал приостановил промо-кампании, связанные с командой.

Тем не менее, вопрос не получил юридического продолжения: прокуратура Берлина, ознакомившись с фактами, в конечном итоге постановила, что убедительных доказательств и свидетельств преступлений сексуального характера не имеется. В связи с чем дело было прекращено.

Инициатор(ка) процесса, доселе радостно рапортовавшая о движухе, которую ей удалось замутить вокруг своих кумиров, твиттер свой обновлять перестала. Ну а Линдеманн, который, надо полагать, в своей жизни наразвратничал на целую коробку специфических немецких кинофильмов, с фанатками и не только, хвост свой немного прижмет и теперь уж точно никого не обидит. Так что все в плюсе.

Вероятно, воодушевившись новостями, в метал-церкви Тарья заунывно провыла кавер «Ohne Dich». Все хлопали, крутили шарики и пускали пузыри. Такой вот, в общем-то, хэппи-энд.

Количество просмотров: 303

5 комментариев