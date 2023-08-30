C Линдеманна и RAMMSTEIN сняты обвинения в сексуальном нападенииБлог
Помните майскую историю, когда девушка из Вильнюса обвинила RAMMSTEIN, будто они пичкают поклонниц алкоголем, дурью и потом устраивают с ними всякое?
Музыканты это дело решительно отрицали, признавая, что они в целом и Тилль в частности не подарки, но ничем противозаконным или насильственным в жизни не занимались. Тем не менее, немецкая полиция отнеслась к вопросу серьезно, инициировав детальное расследование по всем пунктам обвинений, — в процессе которого лейбл RAMMSTEIN Universal Music
зассал приостановил промо-кампании, связанные с командой.
Тем не менее, вопрос не получил юридического продолжения: прокуратура Берлина, ознакомившись с фактами, в конечном итоге постановила, что убедительных доказательств и свидетельств преступлений сексуального характера не имеется. В связи с чем дело было прекращено.
Инициатор(ка) процесса, доселе радостно рапортовавшая о движухе, которую ей удалось замутить вокруг своих кумиров, твиттер свой обновлять перестала. Ну а Линдеманн, который, надо полагать, в своей жизни наразвратничал на целую коробку специфических немецких кинофильмов, с фанатками и не только, хвост свой немного прижмет и теперь уж точно никого не обидит. Так что все в плюсе.
Вероятно, воодушевившись новостями, в метал-церкви Тарья заунывно провыла кавер «Ohne Dich». Все хлопали, крутили шарики и пускали пузыри. Такой вот, в общем-то, хэппи-энд.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 303
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C Линдеманна и RAMMSTEIN сняты обвинения в сексуальном нападении
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Комментарии
m8ng8l:
ебать они страшные
PS Gothic Metal уже никуда не пробьётся, хоть сковь грязь, хоть сквозь нав…
The Yeremeyka:
Орг написал(а):
А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется,…
Другой Александр:
Death написал(а):
Другой Александр написал(а):
Но в любом случае, местное население никто не спрашивал хотят ли они, чтобы на территории, на которой они проживают …
Death:
Другой Александр написал(а):
местное население
И местное население — это кто? Евреи тут тоже жили. Тель Авив в 1910 был основан. Так что местное население — это …
Death:
Другой Александр написал(а):
Но в любом случае, местное население никто не спрашивал хотят ли они, чтобы на территории, на которой они проживают было создано э�…
Другой Александр:
Death написал(а):
…Если тебя так волнует эта страна, но изучи этот вопрос, хоть там и много букв…
Я в курсе и израильской версии событий и палестинской тоже. А…
Орг:
А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется, однако от ВИЧ умер то�…
Anastasiya:
hiCliff написал(а):
Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно подчищено.
Кстати, …
Death:
Другой Александр написал(а):
Death написал(а):
Другой Александр написал(а):
А что обосновать требуется? Ты не согласен что тех кто руководствуется двойными станд…
Другой Александр:
Death написал(а):
Другой Александр написал(а):
А что обосновать требуется? Ты не согласен что тех кто руководствуется двойными стандартами, но при этом строит из …
Death:
Другой Александр написал(а):
А что обосновать требуется? Ты не согласен что тех кто руководствуется двойными стандартами, но при этом строит из себя поборнико…
Дед Аким:
Концерт Тарьи шикарный, я его в: Музыку, которую стоит послушать — 19.08.23 загружал, песни звучат необычно, красиво, в классической обработке. Кругом одни негативные но�…
Другой Александр:
А что обосновать требуется? Ты не согласен что тех кто руководствуется двойными стандартами, но при этом строит из себя поборников справедливости, следует презира�…
Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно подчищено.
Кстати, как вам этот и прочие каверы? Плейлист был собран ломовейший.
Концерт Тарьи шикарный, я его в: Музыку, которую стоит послушать — 19.08.23 загружал, песни звучат необычно, красиво, в классической обработке. Кругом одни негативные новости, а с Тиллем хороший конец (в прямом и переносном смысле)
hiCliff написал(а):
Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно подчищено.
Кстати, как вам этот и прочие каверы? Плейлист был собран ломовейший.
Мне честно, больше нравится Тарья в динамичных вещах, вроде кавера «Over The Hills And Far Away». «Ohne Dich» в оригинале — песня с внутренним надрывом, это сильный человек, в душе которого, как трещина, расползается внутренний разлом от пережитой потери. Тилль очень тонко передал эти нюансы — тогда как Тарья просто однообразно голосит. Но если кому нравится, я ж не против )))
А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется, однако от ВИЧ умер только гей Меркури и то 30 лет назад. Просто везёт?
Орг написал(а):
А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется, однако от ВИЧ умер только гей Меркури и то 30 лет назад. Просто везёт?
Наверное один из самых странных вопросов, что я читал под новостями