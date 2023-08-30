Till Lindemann sexy
30.08.2023

C Линдеманна и RAMMSTEIN сняты обвинения в сексуальном нападении

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Помните майскую историю, когда девушка из Вильнюса обвинила RAMMSTEIN, будто они пичкают поклонниц алкоголем, дурью и потом устраивают с ними всякое?

Музыканты это дело решительно отрицали, признавая, что они в целом и Тилль в частности не подарки, но ничем противозаконным или насильственным в жизни не занимались. Тем не менее, немецкая полиция отнеслась к вопросу серьезно, инициировав детальное расследование по всем пунктам обвинений, — в процессе которого лейбл RAMMSTEIN Universal Music зассал приостановил промо-кампании, связанные с командой.

Тем не менее, вопрос не получил юридического продолжения: прокуратура Берлина, ознакомившись с фактами, в конечном итоге постановила, что убедительных доказательств и свидетельств преступлений сексуального характера не имеется. В связи с чем дело было прекращено.

Инициатор(ка) процесса, доселе радостно рапортовавшая о движухе, которую ей удалось замутить вокруг своих кумиров, твиттер свой обновлять перестала. Ну а Линдеманн, который, надо полагать, в своей жизни наразвратничал на целую коробку специфических немецких кинофильмов, с фанатками и не только, хвост свой немного прижмет и теперь уж точно никого не обидит. Так что все в плюсе.

Вероятно, воодушевившись новостями, в метал-церкви Тарья заунывно провыла кавер «Ohne Dich». Все хлопали, крутили шарики и пускали пузыри. Такой вот, в общем-то, хэппи-энд.

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5 комментариев

  • hiCliff написал(а):

    Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно подчищено.
    Кстати, как вам этот и прочие каверы? Плейлист был собран ломовейший.

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  • Дед Аким написал(а):

    Концерт Тарьи шикарный, я его в: Музыку, которую стоит послушать — 19.08.23 загружал, песни звучат необычно, красиво, в классической обработке. Кругом одни негативные новости, а с Тиллем хороший конец (в прямом и переносном смысле) http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    hiCliff написал(а):
    Тарья записала этот концерт лет 7 назад. И это даже было в интернете, но потом, видимо, для очередного релиза, все было знатно подчищено.
    Кстати, как вам этот и прочие каверы? Плейлист был собран ломовейший.

    Мне честно, больше нравится Тарья в динамичных вещах, вроде кавера «Over The Hills And Far Away». «Ohne Dich» в оригинале — песня с внутренним надрывом, это сильный человек, в душе которого, как трещина, расползается внутренний разлом от пережитой потери. Тилль очень тонко передал эти нюансы — тогда как Тарья просто однообразно голосит. Но если кому нравится, я ж не против )))

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  • Орг написал(а):

    А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется, однако от ВИЧ умер только гей Меркури и то 30 лет назад. Просто везёт?

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  • The Yeremeyka написал(а):

    Орг написал(а):
    А мне интересен в свете этой новости такой вопрос — все эти рок музыканты, они же в алкогольном или наркотическом угаре вряд ли предохраняется, однако от ВИЧ умер только гей Меркури и то 30 лет назад. Просто везёт?

    Наверное один из самых странных вопросов, что я читал под новостямиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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