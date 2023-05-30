RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе

RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в ВильнюсеБлог
Никогда такого не было, и вот опять. После недавнего, феноменально успешного концерта RAMMSTEIN в Вильнюсе нашлась девушка, решившая рассказать миру, какие подлые мужланы эти немцы, и как они тащат к себе на афтерпати экзальтированных девиц с целью устроить всякое. Она завела аккаунт в твиттере, обозначив в описании: «девушка, которой RAMMSTEIN подмешали наркотики» и уверила, что не замолчит, пока не расскажет миру правду, даже за миллион.
RAMMSTEIN пока миллион, правда, не предложили — просто сказали, что ничего из описанного девицей, не было и быть не могло. Заодно уточнив, что в полицию по поводу неких инцидентов никто не обращался.
Тем не менее — с учетом статуса и репутации группы — история, конечно, разлетелась, и если подруга просто охотилась за вниманием, она его получила.
Вкратце, твиттерянка рассказала, что попала на вечеринку благодаря драммеру Joe Letz, там ее угостили коктейлями, от которых быстро поплохело, и отвели
в лапы в комнату к Тиллю. Оказавшись с ним наедине, она отказалась от секса, что вызвало у музыканта приступ гнева. А потом она, мол, мало что помнит, так как чувствовала себя очень плохо, память отказывала, началась рвота и галлюцинации. Когда она кое-как вернулась в отель и очухалась, то обнаружила на своем теле синяки.
Про побои или изнасилование речи не идет — девушка намекает, что фанаток на вечеринке было много и они рассказывали поистине пугающие вещи, однако в ее случае обвинение касается только подмешивания в алкоголь одурманивающих веществ, наркотиков или медикаментов.
Дальше она перепостила опубликованное кем-то видео собственного общения с Джо. С пояснением, что ее, мол, оно никак не дискредитирует.
— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 29, 2023
В настоящий момент подруга собирает возможные свидетельства/истории других девушек, так что, какой бы пока мутной история ни казалась, она таки может получить продолжение. Подождем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 345
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4 комментария
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RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе
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Комментарии
С3РО:
Тварь написал(а):
кто-нибудь, скажите Шарон, что россиянские ресурсы (типа сраксайда) обосрались выставлять этот клип у себя.
Равно как раньше они обосрались к…
Сергій:
Орг:
Так там наверняка не только музыканты, но и всякие гитарные техники или грузчики аппаратуры в автобус после шоу не прочь позажигать с бухими фанатками, а те потом н�…
Писюн c глазами:
Алексей написал(а):
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
Мне тоже Rammstein не особо, но не до такой же степени …
Другой Александ:
Serpens Lvx — TZINAKANKAMAZOTZ (Aztec Vampyrism)
Премьерный трек от российско-мексиканского блэк дуэта.
Стафилококусу стоит заценить.
https://www.youtube.com/watch?v=cjwytsEvJ2g&t=40s…
Алексей:
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!…
Дед Аким:
Согласен, последний альбом Sirenia до лучших альбомов корифеев жанра, вроде Nightwish, Epica, W. T. не дотягивает. Кавер хороший, альбом отторжения не вызывает, послушать можно, �…
Юрий:
Тимур:
DimaCar написал(а):
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.
…
Лети:
Спасибо Withing Temptation! Любимая группа с чуткими сердцами …
коллапес:
по поводу свежей «Сиреньки» — такая фигня… К сопрано у меня претензий нет, у меня скорее к авторской стороне и абсолютно фригидной идейности альбома. Гитару почти не…
Писюн с глазами:
Восхищаюсь концепцией, в какой-то мере музыкой, но долго слушать не могу.…
Дед Аким:
Не знаю, сложно всё в мире нашем грешном. Продолжаю восхищаться женской красотой, сексуальностью, харизмой, энергетикой, это не просто инстинкт, желание, секс. Энигм…
Вообще то за клевету спокойно привлекают к уголовке …
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
Алексей написал(а):
Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
Мне тоже Rammstein не особо, но не до такой же степени
Так там наверняка не только музыканты, но и всякие гитарные техники или грузчики аппаратуры в автобус после шоу не прочь позажигать с бухими фанатками, а те потом ничего не помнят и жалуются на главных