RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе

Никогда такого не было, и вот опять. После недавнего, феноменально успешного концерта RAMMSTEIN в Вильнюсе нашлась девушка, решившая рассказать миру, какие подлые мужланы эти немцы, и как они тащат к себе на афтерпати экзальтированных девиц с целью устроить всякое. Она завела аккаунт в твиттере, обозначив в описании: «девушка, которой RAMMSTEIN подмешали наркотики» и уверила, что не замолчит, пока не расскажет миру правду, даже за миллион.

RAMMSTEIN пока миллион, правда, не предложили — просто сказали, что ничего из описанного девицей, не было и быть не могло. Заодно уточнив, что в полицию по поводу неких инцидентов никто не обращался.

Тем не менее — с учетом статуса и репутации группы — история, конечно, разлетелась, и если подруга просто охотилась за вниманием, она его получила.

Вкратце, твиттерянка рассказала, что попала на вечеринку благодаря драммеру Joe Letz, там ее угостили коктейлями, от которых быстро поплохело, и отвели в лапы в комнату к Тиллю. Оказавшись с ним наедине, она отказалась от секса, что вызвало у музыканта приступ гнева. А потом она, мол, мало что помнит, так как чувствовала себя очень плохо, память отказывала, началась рвота и галлюцинации. Когда она кое-как вернулась в отель и очухалась, то обнаружила на своем теле синяки.

Про побои или изнасилование речи не идет — девушка намекает, что фанаток на вечеринке было много и они рассказывали поистине пугающие вещи, однако в ее случае обвинение касается только подмешивания в алкоголь одурманивающих веществ, наркотиков или медикаментов.

Дальше она перепостила опубликованное кем-то видео собственного общения с Джо. С пояснением, что ее, мол, оно никак не дискредитирует.

В настоящий момент подруга собирает возможные свидетельства/истории других девушек, так что, какой бы пока мутной история ни казалась, она таки может получить продолжение. Подождем.

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