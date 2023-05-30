lindemann accusations
30.05.2023

RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе

Блог

Никогда такого не было, и вот опять. После недавнего, феноменально успешного концерта RAMMSTEIN в Вильнюсе нашлась девушка, решившая рассказать миру, какие подлые мужланы эти немцы, и как они тащат к себе на афтерпати экзальтированных девиц с целью устроить всякое. Она завела аккаунт в твиттере, обозначив в описании: «девушка, которой RAMMSTEIN подмешали наркотики» и уверила, что не замолчит, пока не расскажет миру правду, даже за миллион.

RAMMSTEIN пока миллион, правда, не предложили — просто сказали, что ничего из описанного девицей, не было и быть не могло. Заодно уточнив, что в полицию по поводу неких инцидентов никто не обращался.

Тем не менее — с учетом статуса и репутации группы — история, конечно, разлетелась, и если подруга просто охотилась за вниманием, она его получила.

Вкратце, твиттерянка рассказала, что попала на вечеринку благодаря драммеру Joe Letz, там ее угостили коктейлями, от которых быстро поплохело, и отвели в лапы в комнату к Тиллю. Оказавшись с ним наедине, она отказалась от секса, что вызвало у музыканта приступ гнева. А потом она, мол, мало что помнит, так как чувствовала себя очень плохо, память отказывала, началась рвота и галлюцинации. Когда она кое-как вернулась в отель и очухалась, то обнаружила на своем теле синяки.

Про побои или изнасилование речи не идет — девушка намекает, что фанаток на вечеринке было много и они рассказывали поистине пугающие вещи, однако в ее случае обвинение касается только подмешивания в алкоголь одурманивающих веществ, наркотиков или медикаментов.

Дальше она перепостила опубликованное кем-то видео собственного общения с Джо. С пояснением, что ее, мол, оно никак не дискредитирует.

В настоящий момент подруга собирает возможные свидетельства/истории других девушек, так что, какой бы пока мутной история ни казалась, она таки может получить продолжение. Подождем.

Количество просмотров: 345

Читайте также:

4 комментария

  • Юрий написал(а):

    Вообще то за клевету спокойно привлекают к уголовке …

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Писюн c глазами написал(а):

    Алексей написал(а):
    Когда же все они сдохнут???!!! Ой, пардоньте, вырвалось, крик души, так сказать!
    Мне тоже Rammstein не особо, но не до такой же степени http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Орг написал(а):

    Так там наверняка не только музыканты, но и всякие гитарные техники или грузчики аппаратуры в автобус после шоу не прочь позажигать с бухими фанатками, а те потом ничего не помнят и жалуются на главных http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *