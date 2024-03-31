RAMMSTEIN обвиняют в плагиате за песню «Deutschland»Блог
Французская синтвейв-группа NINJA CYBORG подала в суд на RAMMSTEIN, обвиняя их в том, что трек «Deutschland» 2019 года сплагиатил песню «ниндзей» «The Sunny Road» 2018 года. Первые слушания по делу начнутся в сентябре.
«Диспут вокруг этих песен начался в 2020 году, когда фанаты RAMMSTEIN обвинили в плагиате группу NINJA CYBORG за похожесть «The Sunny Road» на «Deutschland». Тем не менее, первая была издана на несколько месяцев раньше «раммштайновской» песни, в 2018 году.
Так, в 2023-м назначенный парижским апелляционным судом музыкальный эксперт постановил, что, напротив, RAMMSTEIN позаимствовали рифф и другие мелодические элементы «The Sunny Road», и с учетом многочисленных схожестей, о простом совпадении речи не идет. Поэтому, вне сомнения, речь идет о плагиате».
RAMMSTEIN обвинения пока никак не прокомментировали.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
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