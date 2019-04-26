И еще одна новинка RAMMSTEIN из будущего лонгплея команды. Это вторая песня альбома, «Radio» — но прежде чем смотреть, предупреждаю: избавиться от этой мелодии не получится. Слишком уж въедливая.
Еще один новый клип RAMMSTEIN «Radio»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Комментарии
- Ad Noctum: Christtrapping necroposting ist Krieg!
- Батхед: не знаю как там у вас в россии, но лично я тут не привык жрать гавно, и да, хиты мне подавай!
- Ветошь: Огонёк, как всегда у вёдер!
- тата: вам прям хиты подавай как из рога изобилия
- тата: Как вы можете так желчно отзываться о хорошем музыканте, у нас в России таких голосов вообще нет
- sopor666: Въедливая! Мягко сказано. Вчера ещё сингл послушал, блин даже сновидения в стиле «раааадиио...
- Зануда: Тварь написал(а): Ждем группу «Matushka» Так есть уже.
- Тварь: Ждем группу «Matushka»
- Anastasiya: Еще одна новая: https://www.youtube.com/watch? v=d0WeA1fkLpo
- Grymza: Очень годно и олдово получилось! Лайк темностуловцам, однозначно!
- Dreadfull Ygg: Бабло побеждает дружбу к сожалению…
- WR: Ждем «BATUSHKA A.D.»?
- Sergey25: Очень даже приличная песня…
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Въедливая! Мягко сказано. Вчера ещё сингл послушал, блин даже сновидения в стиле «раааадиио мэйнраааадии…..» Но песня ,а уж клип то, замечательные.