Еще один новый клип RAMMSTEIN «Radio»

И еще одна новинка RAMMSTEIN из будущего лонгплея команды. Это вторая песня альбома, «Radio» — но прежде чем смотреть, предупреждаю: избавиться от этой мелодии не получится. Слишком уж въедливая.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 208

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. sopor666 26.04.2019 в 13:34

    Въедливая! Мягко сказано. Вчера ещё сингл послушал, блин даже сновидения в стиле «раааадиио мэйнраааадии…..» Но песня ,а уж клип то, замечательные.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Блэк-метал Барби

В копилку рекламных метал-роликов: "Daughters of Northern Darkness" - о Барби, которая стала блэк-металисткой.

Close