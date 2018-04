Ковровая бомбардировка: новое видео SCARS ON BROADWAY «Lives»

Пока в Армении кипят политические страсти, а в творческом котле SYSTEM OF A DOWN ничего не закипает уж долгие годы, гитарист группы Daron Malakian решил оживить свой проект SCARS ON BROADWAY, неплохо выстреливший в 2008 году одноименным дебютником (сама, признаюсь, долго держала в рингтонах размашистый хит «They Say»), но с тех пор запылившийся, словно старый ковер. Сегодня Дарон, подведенными глазами напоминающий Филю Киркорова, представил новый клип «Lives» — и про ковры я тут, знаете, сказала совсем не случайно. В этом идеальном с точки зрения бабушек видео коврами окутано все!

Вообще, как признается сам музыкант, материал диска не то чтобы нов: студийная работа состоялась еще в 2012-м — но лишь в этом июле, обретя громкое название Dictator, лонгплей таки получит ковер релиз. «Я записал это все сам, менее, чем за 10 дней. Все инструменты, включая барабаны, — а потом просто сидел на сундуке с альбомом шесть лет.

Как так получилось? Ну… когда я думал его издать, группа SYSTEM OF A DOWN возобновила гастроли. И после всякого концерта, что мы играли, снова и снова возникали разговоры — мол, может, давайте уже пойдем и что-то запишем?.. Я принимал это всерьез, и будучи основным композитором прошлых релизов «системы», думал, что собственный проект может и подождать. И так шесть лет. Дело до новых записей пока, как видите, не дошло — но мы никогда не переставали обсуждать такую возможность.

В конечном итоге народ уже стал адресовать вопросы мне лично — быть может, поработаешь над обновлением SCARS ON BROADWAY? Все спрашивали и спрашивали. Ну я и подумал: пора. Дай-ка выпущу этот диск — ибо с «системой» фиг пойми, что происходит, а я хочу играть музыку!»

И получилось-то здорово!..