В Минске отметились музыканты RAMMSTEIN

Музыканты RAMMSTEIN (гитарист Paul Landers и кто-то, не называемый, еще) были замечены давеча в Минске. «Почти готово! Записываем оркестр и хор в Минске для альбома № 7», — написали мужики в своих соцсетях и выложили две картинки.

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, музыканты Rammstein приезжали в Минск ради нового проекта. Они провели в столице два дня (14 и 15 сентября). Однако подробности не разглашаются.

— Познакомиться с участниками Rammstein и вместе поработать белорусским артистам удалось благодаря немецкому импресарио и дирижеру Вильгельму Кайтелю, с которым Белтелерадиокомпания давно и плодотворно сотрудничает. Он не в первый раз выступает посредником в организации подобных проектов, — сказано в пресс-релизе Белтелерадиокомпании.

По информации TUT.BY, музыканты из группы Rammstein записывались вместе с симфоническим оркестром и академическим хором Белтелерадиокомпании (именно с ними упомянутый Вильгельм Кайтель был на гастролях в Швейцарии, Австрии и Германии. — Прим. ред).

Rammstein, хор и оркестр работали над совместным проектом в студии Дома радио на Красной, 4.

(с) tut.by