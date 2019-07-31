Гитаристы RAMMSTEIN поцеловались на сцене в Москве

…Конечно же, в знак протеста. Против закона о пропаганде гомосексуализма, принятого в 2003 году. Пауль Ландерс и Рихард Круспе сделали этот милый (?) жест, а затем выложили картинку в в Instagram с подписью «Россия, мы тебя любим!».

Немножечко комментариев из российских СМИ.

..Сколько лет прошло, а фрицы всё ещё напоминают нам про Брежнева и Хонекера.

..Попробовали бы они так в ОАЭ поцеловаться… Домой бы грузом «200» уехали.

..Ну и оштрафовали бы на стоимость концерта за нарушение закона, в чем проблема? В следующий раз подумают стоит ли целоваться мужикам в России

..За такими визитами надо глаз да глаз. Все это связано с протестами.

..Ожидал подобного только от клавишника.

..Вы не Россию любите, вы пидоры сраные!!

..Люблю Раммштайн, но такой пидорский поступок не одобряю.

..Бл.. лучше б я этого не знал. Нравится музыка, а теперь эта херь будет стоять перед глазами.

..Смотрю на альбом Муттер … чо выкидывать чтоль ???

..Ну #бать, а про то, что Тилль своего клавишника минимум 10 лет на концертах резиновым дилдо регулярно в жопу еб#т, все резко забыли штоле?

..Gaahl не одобряет этот поступок.

..Хех, вот они двойные стандарты. «Да я же их слушал, да мне музыка нравилась, бла-бла-бла». А теперь у всех пуканы полыхают. Хотя музыка не изменилась и люди остались те же.

..Мда, сколько же псевдофанатов оказывается. Лет 15 у них на сцене происходит настоящая вакханалия, что на пальцах двух рук не пересчитать. А «фанаты» про это-то и не знали, если судить по теме! Пишите РПЦ, бля, требуйте запрета!

..С другой стороны, может, они так и хотели привлечь внимание к гомосекам и проблемам с ними. В смысле, дать возможность высказаться гомофобам.