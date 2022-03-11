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11.03.2022

RAMMSTEIN с клипом на титульную вещь нового альбома «Zeit»

Новинки и новости

Много в последние дни говорили о Тилле, и теперь можно слушать. RAMMSTEIN в конце апреля выпускают альбом Zeit, а вчера группа показала клип на его титульный трек. Отключив, не знаю уж, в связи с чем, комментарии на ютубе.

Вещь получилась в совершенно классическом эпически-балладном «раммштайновском» стиле, ну а видео — великолепно (по мне так даже лучше, чем песня). Думайте сами, о чем оно именно.

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