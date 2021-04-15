кammstein balenciaga collaboration
15.04.2021

Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы

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Если шестисекундный видосик от MEGADETH, обращенный в NFT-токен и проданный за $18000, кажется вам чем-то странным, то есть новости и страннее. Так, RAMMSTEIN, работающие сейчас над новым альбомом, объединились с известным люксовым брендом Balenciaga и выпустили… ну, казалось бы, мерч как мерч. Просто по дурным ценам.

Вот смотрите сами — и обратите внимание: огромная часть коллекции уже раскуплена!

Кепка с логотипом, $495

Большой рюкзак, $1290

Нейлоновая сумка на пояс, $850

Дождевик, $2250

Футболка с коротким рукавом, $575

Лонгслив, $695

Худи, флис, $995

Укороченный худи, $895

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1 comment

  • Алексей написал(а):

    Прости меня, Настя, за мой французский, но они реально ебанулись там!!! Мир голодает, а тут……. Даже думать не хочется — «прочь из моей головы!!!», как пел Саша Васильев)))))))

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