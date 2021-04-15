Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы

Если шестисекундный видосик от MEGADETH, обращенный в NFT-токен и проданный за $18000, кажется вам чем-то странным, то есть новости и страннее. Так, RAMMSTEIN, работающие сейчас над новым альбомом, объединились с известным люксовым брендом Balenciaga и выпустили… ну, казалось бы, мерч как мерч. Просто по дурным ценам.

Вот смотрите сами — и обратите внимание: огромная часть коллекции уже раскуплена!

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