15.04.2021
Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группыБлог
Если шестисекундный видосик от MEGADETH, обращенный в NFT-токен и проданный за $18000, кажется вам чем-то странным, то есть новости и страннее. Так, RAMMSTEIN, работающие сейчас над новым альбомом, объединились с известным люксовым брендом Balenciaga и выпустили… ну, казалось бы, мерч как мерч. Просто по дурным ценам.
Вот смотрите сами — и обратите внимание: огромная часть коллекции уже раскуплена!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 223
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Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
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Прости меня, Настя, за мой французский, но они реально ебанулись там!!! Мир голодает, а тут……. Даже думать не хочется — «прочь из моей головы!!!», как пел Саша Васильев)))))))