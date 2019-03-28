RAMMSTEIN представили новый клип!

Итак, то, о чем все долго говорили, еще дольше ждали, и даже немножечко сомневались. Сегодня RAMMSTEIN наконец показали общественности новую песню и клип — как всегда, с провокационным задором! — под названием «Deutschland».

Премьера состоялась на ютубе — живой стрим клипа одновременно смотрели более 200 000 человек. Ну и, собственно, предлагаю присоединиться ко всей этой взбудораженной новинкой толпе, а заодно оценить, живы ли «курилки» и в какой они форме.

Альбом под названием Rammstein появится в мае. Почти к десятилетнему юбилею Liebe Ist Für Alle Da.