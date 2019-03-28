RAMMSTEIN представили новый клип!

Итак, то, о чем все долго говорили, еще дольше ждали, и даже немножечко сомневались. Сегодня RAMMSTEIN наконец показали общественности новую песню и клип — как всегда, с провокационным задором! — под названием «Deutschland».

RAMMSTEINnewПремьера состоялась на ютубе — живой стрим клипа одновременно смотрели более 200 000 человек. Ну и, собственно, предлагаю присоединиться ко всей этой взбудораженной новинкой толпе, а заодно оценить, живы ли «курилки» и в какой они форме.

Альбом под названием Rammstein появится в мае. Почти к десятилетнему юбилею Liebe Ist Für Alle Da.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 28.03.2019 в 20:37

    Видео лучше, чем песня.

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  2. Anastasiya 28.03.2019 в 20:44

    А мне понравилась песня, все на месте! Даже как-то выдохнула )))

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  3. zzz 28.03.2019 в 21:01

    Мдя, в Бундесе куча общественных деятелей и прочих политиков перевозбудилась от этого видео)))

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