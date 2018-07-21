Убить за Сатану. Криминальная история из блэк-метал жизни Таиланда

Норвежские предания известны всем. Про них снимают молодежные драмо-хорроры, авторы блэк-металлических антологий из года в год смакуют детали «кровавого восхода», но, по большому счету, отблески той зари уже стали легендой. И даже Варг давно вышел. Тем не менее, есть еще страны, в которых блэкера мочат друг друга из-за «нетрушности». Вот, к примеру, Таиланд. 2014 год.

(За кадром звучит голос Леонида Каневского.)

8 января жена Samong «Avajee» Traisattha, 36-летнего вокалиста-басиста группы SURRENDER OF DIVINITY, обнаружила его труп в луже крови. Вызвав полицию, она сообщила, что в тот вечер к ним заходил фанат творчества коллектива, 26-летний Prakarn Harnphanbusakorn. На месте преступления также был найден телефон Пракарна и окровавленный нож.

Самого же подозреваемого сходу не нашли. Зато через несколько дней после происшествия на фэйсбуке появился пост пользователя Maleficent Meditation, который взял на себя ответственность за убийство и выложил ряд жестоких фотокарточек с места событий. (Посмотреть на некоторые из них можно здесь, но нервным и беременным лучше не заходить.)

«С тех пор, как мне исполнилось 25 лет, я знал, что покончу с собой. И если уж собрался умирать, то я решил прихватить с собой кое-кого еще. Людей, которые запятнали Сатанизм, — но только не женщин и не детей. Знаете, я имею больше уважения по отношению к преданным буддистам, христианам и мусульманам, нежели к тем, кто называет себя Сатанистами, ничего доподлинно не зная об этом… Если б я не убил его, то уверен: его бы впоследствии убил кто-нибудь другой, ибо Сатана — это вам не игрушки. И не называй себя Сатанистом, если не веришь в Сатану!!!»

Далее автор рассказал, что группу SURRENDER OF DIVINITY вовсе не котировал; что в целом планировал замочить человек 30-50; а также что ударил человека ножом более 30 раз, наслаждаясь его криками и мольбами. После чего Дьявол его, конечно же, примет. Картинки и пост быстро набрали сотни лайков.

Prakarn Harnphanbusakorn (который, как все сразу предположили, и был Maleficent Meditation) бежал из дома в тот же день, и полиция безуспешно искала его в течение месяца. А затем он явился сам — по настоянию собственного отца. Который, по стечению обстоятельств, был адвокатом. На пресс-конференции, устроенной для журналистов, он представил случившееся как результат спонтанной ссоры, произошедшей на религиозной почве. Мол, мужики сидели пили пиво, затем разговор пошел «за Сатану», страсти закипели, и Samong первым схватился за нож. А он, Пракарн, лишь защищался (и так 30 раз — авт.). Ни о каких постах в фб он не имеет понятия. Но унижать Сатанизм все равно никому не позволит.

По итогу убийца был приговорен к 20 годам тюрьмы.

..На похоронах же два оставшихся участника SURRENDER OF DIVINITY играли блэк-метал: тему коллектива под названием «Blasphemous Beast Rising». На этом настояла вдова музыканта (у них, к слову, осталось двое детей) — мол, именно так она снова сможет ощутить его дух. Который теперь или над землей, или, скорее, под. Проводить местную метал-знаменитость пришли и фанаты. А команда до сих пор не нашла себе нового фронтмена. Хотя это уже, конечно, совсем другая история…