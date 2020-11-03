03.11.2020

25 лет тюрьмы за поджог церквей, или Экспресс-обретение бога для блэк-металиста

Блог

В деле 22-летнего Holden Matthews, поджигателя церквей в Луизиане (таким образом сын заместителя шерифа «поднимал свой статус в блэк-метал кругах», см. историю здесь), поставлена точка: 25 лет в федеральной тюрьме. 18 месяцев парниша уже отбыл, так что осталось еще 282. И, в общем, с учетом blm и того факта, что сожженные церкви были в черных районах, суровости приговора удивляться не стоит. Ведь если в прошлом году новостные сайты писали «Louisiana black churches», то теперь это «Louisiana Black churches», и без разницы, что больше похожи они были на сараи — которые, пару раз сгоняв на стройрынок, отстроили заново.

Помимо тюремного срока Мэтьюс получил в плечи штраф в 2.7 миллиона долларов, а также настойчивую рекомендацию пройти курсы лечения от наркозависимости и психотерапии.

Однако самым занятным в этой истории оказалось выступление на суде самого «trve героя»: «Я настолько сожалею о содеянном, — проныл он, — что в английском языке не хватит слов, чтобы это описать. Ах, если б только я мог повернуть время вспять! Ведь в тюрьме я обрел бога, и тем более печалюсь, что навредил своим преступлением не только своей настоящей семье, но и братьям и сестрам во Христе».

Количество просмотров: 346

Читайте также:

3 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *