Цитата. Ace Frehley о трагедии на фестивале Astroworld: «Сатанинский ритуал пошел не по сценарию!»Блог
Как, наверное, многие видели в новостях, 5 ноября на открытии музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, где собрались более 50 тысяч человек, произошла давка. Во время выступления рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка толпа начала двигаться ближе к сцене, люди запаниковали, некоторые начали терять сознание и падать. В результате погибли восемь человек, среди них были несовершеннолетние. Более 300 зрителей пострадали.
Все это в некотором смысле напоминает минскую трагедию на Немиге — и как в Минске в 1999 году (ПГМ-нутые граждане тогда утверждали, нечего, мол, прыгать и пить пиво в День святой Троицы, так вам и надо, нехристи), в Америке в 2021-м хватает придурков, которые в любом несчастном случае усматривают мистику и роковые божественные наказания (боженька же добрый, да, любит временами от души повеселиться).
Цитирую Esquire:
В соцсетях стали появляться теории заговора, пишет The Guardian. Пользователи TikTok выдвигают предположения, что в музыкальной индустрии полно сатанистов, а Скотт на своем концерте якобы принес людей в жертву. «Это не фестиваль, это жертвоприношение», — приводит издание распространенный комментарий пользователя TikTok.
«Музыкальная индустрия дьявольская, она собирает души», — говорится в другом комментарии, набравшем 34 тысячи лайков. В TikTok набирают обороты выражения «демонический Astroworld», «Astroworld иллюминатов» и «изнаночный Astroworld».
По мнению экспертов, вирусное распространение подобных идей показывает, что интернет-пользователи становятся более восприимчивыми к маргинальным теориям заговора. «У нас сложился стереотип, что сторонники теории заговора — это пожилые люди в социальных сетях, но молодежь в каком-то смысле может быть более восприимчивой», — говорит Дженнифер Стромер-Галли, профессор, изучающая социальные сети.
«Человеческому мозгу действительно нравится сенсационный контент, а подросткам тем более, потому что они все еще развиваются», — добавила она.
Пользователи соцсетей также стали по‑своему трактовать разные «символы», которые они обнаружили на выступлении. Например, изображения пламени и горящих голубей ряд пользователей TikTok описали как «перевернутый крест, ведущий в ад». Другие начали утверждать, что Трэвис Скотт и Дрейк якобы «родились с разницей в 66 месяцев и 6 дней».
«[Теории заговора] мутируют и принимают разные формы, но все они восходят к идее, что за всем стоит мрачная группа людей, контролирующая происходящее. Это очень заманчиво, и это явление всегда возвращается, но удивительно, что молодые люди все больше и больше рассуждают согласно этому сценарию», — говорит антрополог Джозеф Руссо.
Не остался в стороне и престарелый мутант, любитель изъясняться иконками Ace Frehley: «В отношении того, что случилось в Хьюстоне… Наши молитвы 🙏 семьям, которые потеряли любимых на этом концерте! Выглядит так, как будто сатанинский ритуал пошел не по сценарию! Они будут гореть в аду в качестве расплаты! За всех, кто позволил детям умереть! 😤✝️💟☯️☮️✡️🕎☪️ Люди всех религиозных конфессий должны объединиться, чтобы такое больше не случалось в Америке! …Храни вас бог!!!💖🙏»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
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Цитата. Ace Frehley о трагедии на фестивале Astroworld: «Сатанинский ритуал пошел не по сценарию!»
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