Храм Сатаны разместил билборды в защиту прав женщин на аборт. Только посмотрите на них!Блог
Читая о борьбе американского Храма Сатаны с чиновниками и рекламными агентствами за право поставить несколько билбордов, пропагандирующих «religious abortion ritual» (а по сути, свободу женщины сделать аборт, не сталкиваясь с препонами со стороны государства и церкви, заставляющих пациентку слушать проповеди, проходить консультации психолога, брать период «на раздумья», ритуально хоронить останки плода и т.д. — обо всем том, чего не придется делать сатанистке, подробнее см. тут), я вспоминаю прежде всего Польшу и дичь, которая развернулась вокруг данной темы в 2020-м. Сожгли ли бы поляки город, в котором поставили это вот все? Повесили ли бы причастных? Налетела ли бы Земля на небесную ось?
Вот дизайн билбордов, которые на месяц Храм Сатаны установил в Далласе, Хьюстоне и Майами возле так называемых «кризисных центров для беременных» (они ж абортарии), основная цель которых состоит в том, чтобы убедить, уговорить всеми силами, правдами и неправдами женщину отказаться от задуманной процедуры, давя на совесть, эмоции, религиозные чувства и все остальное — тактику, которую сатанисты именуют не иначе как «стратегией запугивания и обмана». И от которой, рекламируя собственный «religious abortion ritual», решительно отказываются.
Любопытно, что протащить это дело в религиозной, в общем-то, Америке удалось в довольно консервативных республиканских штатах (Флорида, Техас), а республиканцы исторически люто поддерживают все эти «кризисные центры», сражаются за традиционные семейные ценности и т.д. Однако… свобода вероисповедания и слова таки победила. Хотя и не с первого раза.
Ранее в этом году, придумав свои билборды и намереваясь поставить их в Индиане и Арканзасе, Храм Сатаны заключил контракт с рекламным агентством Lamar Billboard Company на право аренды семи рекламных щитов в этих штатах. Контракт подписали — однако позже, увидев дизайн, и Ламар, и вся его компания дичайше охренели и отказались от своих обязательств. Ввиду чего сейчас идет суд. В общем, в упрямстве ребятам из TST точно не откажешь — храни их, так сказать, Сатана.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
Читайте также:
- Дружище Сатана. Статую селфи-диавола поставят в испанской Сеговии
- Убить за Сатану. Криминальная история из блэк-метал жизни Таиланда
- Белорусский сатанист. Лидер SODOMIC BAPTISM и его топ-5 альбомов истинной Тьмы
- Сатана для маленьких. Satanic Temple организует тематическую продленку в школах
- Статуя Сатаны возведена в Детройте. «Надеюсь, хехе, она шокирует многих»
- Американских сатанистов шокируют акты вандализма «во имя Сатаны»
- Вокалист VITAL REMAINS собирает деньги на статую в честь Бафомета возле здания правительства штата Оклахома
Обновления
-
Храм Сатаны разместил билборды в защиту прав женщин на аборт. Только посмотрите на них!
-
«С презрением к инстаграмному блэку». Харьковский HATE FOREST выпускает новый альбом
-
В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?
-
Умер бас-гитарист CYNIC Sean Malone
-
ПУТЬ в «Юдоль скорби». Псков, вечер, аккордеон, блэк-метал
-
Дэзеры ALLEGAEON переиграли Баха. «Всего-то 20 лет понадобилось, чтобы воплотить мечту в реальность»
-
Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
-
Оззи 72 года. «Нет желания проснуться утром с парой каких-нибудь лосиных рогов на башке»
-
David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
-
LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь
Добавить комментарий