Храм Сатаны разместил билборды в защиту прав женщин на аборт. Только посмотрите на них!

Читая о борьбе американского Храма Сатаны с чиновниками и рекламными агентствами за право поставить несколько билбордов, пропагандирующих «religious abortion ritual» (а по сути, свободу женщины сделать аборт, не сталкиваясь с препонами со стороны государства и церкви, заставляющих пациентку слушать проповеди, проходить консультации психолога, брать период «на раздумья», ритуально хоронить останки плода и т.д. — обо всем том, чего не придется делать сатанистке, подробнее см. тут), я вспоминаю прежде всего Польшу и дичь, которая развернулась вокруг данной темы в 2020-м. Сожгли ли бы поляки город, в котором поставили это вот все? Повесили ли бы причастных? Налетела ли бы Земля на небесную ось?

Вот дизайн билбордов, которые на месяц Храм Сатаны установил в Далласе, Хьюстоне и Майами возле так называемых «кризисных центров для беременных» (они ж абортарии), основная цель которых состоит в том, чтобы убедить, уговорить всеми силами, правдами и неправдами женщину отказаться от задуманной процедуры, давя на совесть, эмоции, религиозные чувства и все остальное — тактику, которую сатанисты именуют не иначе как «стратегией запугивания и обмана». И от которой, рекламируя собственный «religious abortion ritual», решительно отказываются.

Любопытно, что протащить это дело в религиозной, в общем-то, Америке удалось в довольно консервативных республиканских штатах (Флорида, Техас), а республиканцы исторически люто поддерживают все эти «кризисные центры», сражаются за традиционные семейные ценности и т.д. Однако… свобода вероисповедания и слова таки победила. Хотя и не с первого раза.

Ранее в этом году, придумав свои билборды и намереваясь поставить их в Индиане и Арканзасе, Храм Сатаны заключил контракт с рекламным агентством Lamar Billboard Company на право аренды семи рекламных щитов в этих штатах. Контракт подписали — однако позже, увидев дизайн, и Ламар, и вся его компания дичайше охренели и отказались от своих обязательств. Ввиду чего сейчас идет суд. В общем, в упрямстве ребятам из TST точно не откажешь — храни их, так сказать, Сатана.

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