Karl Logan получил пять с половиной лет тюрьмы

18.07.2022
Karl Logan получил пять с половиной лет тюрьмыБлог
Для бывшего гитариста MANOWAR Karl Logan закончилась судебная эпопея с обвинениями в хранении детской порнографии. Как вы, быть может, помните, он признал себя виновным — и вот, спустя два года получил пять с половиной лет. Не 25, как могло было бы быть.
Сейчас Логану 57 лет и пока он на свободе, живет где-то тут в Шарлотт и ждет, пока его упекут. В принципе, если будет себя хорошо вести, то года через три тюрьмы могут и отпустить.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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