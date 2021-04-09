Бывший гитарист SABATON Rikard Sundén осужден за приставание к малолетней девочке и хранение детской порнографии

Бывший гитарист SABATON Rikard Sundén осужден за приставание к малолетней девочке и хранение детской порнографииБлог
Гитарист Rikard Sundén, один из основателей SABATON, в 2012-м ушедший в CIVIL WAR (на настоящий момент он довольно оперативно внесен в список бывших участников), стал фигурантом уголовного процесса. Его обвинили в хранении детской порнографии и домогательствах к малолетней.
В распоряжении шведских властей оказались два компьютера и телефон музыканта (который, кстати, не так давно сменил имя на Johan Andersson), в архивах которых были обнаружены шесть кинофильмов, демонстрирующих насильственные половые акты с участием детей.
Кроме того, с показаниями на суде выступила восьмилетняя девочка, подруга дочери Рикарда-Йохана, которая оставалась ночевать в его доме в феврале 2020 года после того, как подружки допоздна смотрели отборочный тур на «Евровидение». Она рассказала, что спала, когда мужчина неожиданно проник в ее комнату, залез под одеяло и, задирая одежду, начал гладить интимные части тела. В ужасе, она поначалу прикинулась спящей, но потом пошевелилась — и Рикард убежал. Дальше девочка начала ходить по дому, чтобы привлечь внимание жены Рикарда Sigrid, попросилась домой — но поскольку дело происходило поздней ночью, осталась до утра, более не заснув и опасаясь продолжения приставаний.
Через несколько дней она рассказала об инциденте школьной подружке — а потом история дошла до родителей и полиции.
Sundén на суде отрицал домогательства — сообщив, что просто зашел в ней в комнату убедиться, что все в порядке. А лапала ее, вероятно, его дочка — во сне, потому как нервно спит и всегда себя трогает. Так что девочка просто ошиблась спросонья.
Касательно найденных той же весной фильмов с детским порно — то нет, это не его: компьютером могли пользоваться другие люди, в том числе коллеги по группе или бывший владелец ноутбука, а он не в курсе, как что почему оказалось. Сам он подобные кино, мол, тоже смотрел — но давно — и не без причины: однажды он видел, как повесился человек, сильно переживал, вот и искал разные способы избавиться от негативных эмоций. А вообще детишками в сексуальном аспекте нисколько не интересуется. Ну нисколечко.
В настоящий момент мужчине 39 лет, у него трое детей — которых, разведясь после ареста, забрала жена, а сам он сменил имя. Суд приговорил его к 9 месяцам в тюрьме и компенсации за моральный ущерб порядка $6240.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 327
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Бывший гитарист SABATON Rikard Sundén осужден за приставание к малолетней девочке и хранение детской порнографии
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Посадят его к Карлу Логану) Создадут там эпик хеви метал)
Merzbow написал(а):
Посадят его к Карлу Логану) Создадут там эпик хеви метал)
Только Логану дали лет 25 за кино. (К слову, сидит он в тюрьме совсем недалеко от улицы, где я живу.)
Anastasiya написал(а):
Merzbow написал(а):
Посадят его к Карлу Логану) Создадут там эпик хеви метал)
Только Логану дали лет 25 за кино. (К слову, сидит он в тюрьме совсем недалеко от улицы, где я живу.)
Весело) бедный Логан.
Кстати, как там борец с инопланетянами? Вроде суд 18 марта был, а новостей никаких?
какой шалунишка
Merzboe написал(а):
Кстати, как там борец с инопланетянами? Вроде суд 18 марта был, а новостей никаких?
Неа. Наверно, конфискуют арсенал, отправят подлечить чердак, да и все.