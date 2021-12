Милота! Храм Сатаны празднично принес в Капитолий штата Иллинойс маленького Бафомета

Иллинойс, Массачусетс и Оклахома — любимые штаты американского Храма Сатаны, где можно если не все… то довольно многое. Так, в «самое лучшее время года», рождественские праздники, ребята в очередной раз решили вспомнить о любимых и принесли в иллинойский Капитолий в городе Спрингфилд маленького бафометеныша, подчеркнув, что данная инсталляция подчеркивает «плюрализм, единение, способность к эмпатии», а также отражает позитивные ценности.

«Ежегодно Капитолий принимает представителей самых разных религий, которые украшают его своей символикой и статуями в праздничные дни, и мы решили не оставаться в стороне», — отметил настоятель местного Храма по имени Адам.

Впрочем, к diversity подобного характера оказались готовы не все — и группа католиков немедленно развернула контрпропаганду с плакатами «Satan has no rights» и «Mary crushes the serpent».

Но кому бы что, возможно, ни претило, сатанисты неплохо знают закон (пришлось дополнительно поднатореть, продвигая свои скандальные билборды с абортами), а закон ничего такого не запрещает — и представители власти не имеют права цензурировать инсталляции на первом, отведенном для общественных собраний и визитов этаже Капитолия, исходя из каких-либо собственных убеждений. До тех пор, пока выставочные экспонаты и выступления не содержат чего-либо нелегального, каждый может прийти и поставить хоть Сатану, хоть Макаронного Монстра. Чем, конечно, грешно не пользоваться.

