satanic holiday display installed at illinois capitol
28.12.2021

Милота! Храм Сатаны празднично принес в Капитолий штата Иллинойс маленького Бафомета

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Иллинойс, Массачусетс и Оклахома — любимые штаты американского Храма Сатаны, где можно если не все… то довольно многое. Так, в «самое лучшее время года», рождественские праздники, ребята в очередной раз решили вспомнить о любимых и принесли в иллинойский Капитолий в городе Спрингфилд маленького бафометеныша, подчеркнув, что данная инсталляция подчеркивает «плюрализм, единение, способность к эмпатии», а также отражает позитивные ценности.

«Ежегодно Капитолий принимает представителей самых разных религий, которые украшают его своей символикой и статуями в праздничные дни, и мы решили не оставаться в стороне», — отметил настоятель местного Храма по имени Адам.

satanic holiday display illinois capitol

satanic holiday protesters

Впрочем, к diversity подобного характера оказались готовы не все — и группа католиков немедленно развернула контрпропаганду с плакатами «Satan has no rights» и «Mary crushes the serpent».

Но кому бы что, возможно, ни претило, сатанисты неплохо знают закон (пришлось дополнительно поднатореть, продвигая свои скандальные билборды с абортами), а закон ничего такого не запрещает — и представители власти не имеют права цензурировать инсталляции на первом, отведенном для общественных собраний и визитов этаже Капитолия, исходя из каких-либо собственных убеждений. До тех пор, пока выставочные экспонаты и выступления не содержат чего-либо нелегального, каждый может прийти и поставить хоть Сатану, хоть Макаронного Монстра. Чем, конечно, грешно не пользоваться.

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