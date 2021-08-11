Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал

В Украине, которая, казалось бы, успешно уходит от совковой манеры запрещать все то, что «не как у людей», тоже попадаются придурковатые чиновники, создающие скандалы на ровном месте. На этот раз — «файном». В последние выходные июля в Тернополе прошел фестиваль «Файне місто», метал-сцена которого была представлена вокально-инструментальными коллективами BELPHEGOR и BATUSHKA. (К слову, для «бельфегоров» плотное сотрудничество с «неправильным» BATUSHKA уже и так обернулось срачом в соцсетях — после объявленного на ноябрь совместного евротура.) И мэр пришел в шок от «языческих месс, очерняющих имя города».

46-летний Сергей Надал, сидящий в кресле городского главы с 2010 года, человек, чрезвычайно воцерквленный и активно пишущий в фб, прорвался гневным постом — и собрал, наверное, рекордное количество комментариев в своей истории (хотя, к чести автора, не стал удалять и чистить даже самые саркастичные).

По всей вероятности, на угрозы Надала натолкнули возмущения местных священников. Рапортует издание dsnews: «Заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ отец Роман Демуш назвал события на фестивале откровенным богохульством и нарушением прав христиан. «Некоторые события и эпизоды, происходившие на Faine Misto festival, являются откровенным богохульством и нарушением прав чувств верующих христиан! Так не должно быть! Если мы «за права» … То тут они нарушены! Я на том фестивале не был и не планировал. Однако мои друзья прислали видео — из которых делаю вывод, что некоторые моменты являются откровенно богохульными. Я хочу предостеречь всех тех, кто считает себя христианами, от участия в таких событиях, которые высмеивают христианство и религиозную жизнь верующих. Я не против фестиваля, не против музыки, но то, что произошло, не имеет отношения ни к здоровому досугу, ни к искусству, ни к музыке, ни к фестивалю».

После яростной дискуссии под постом мэра с заявлением выступили организаторы феста.

«Свобода — главная ценность «Файне місто»! Мы всегда соблюдали правило, что, переступая порог фестиваля, каждый может быть тем, кем он действительно хочет. Мы никого не обижаем и даем нашим посетителям полную свободу выбора. Мы позволяем людям верить во что угодно и быть кем угодно. Мы рады видеть людей, свободных от стереотипов.

На «Файне місто» вам никогда не скажут, что делать, чему верить, как одеваться и кого любить. Цель фестиваля — объединить людей, а не ссориться. Мы радуемся, когда видим, что вы счастливы и свободны от стереотипов, потому что это создает общество, к которому мы стремимся: настоящее, свободное, толератнтное. Нам жаль, что существуют вещи, которые разделяют людей, потому что мы за единство, любовь и свободу. Будь свободным с фестивалем «Файне місто». Будь любым».

NOKTURNAL MORTUM высказались по теме жестче: «Мы не ожидали, что однажды придется комментировать украинские новости такого плана, однако похоже, что политические и религиозные деятели Тернополя, включая мэра города, собираются прикрыть фестиваль «Файне місто» после выступления «сатанистов» BELPHEGOR и BATUSHKA.

Много украинцев отдало и продолжают отдавать свои жизни ради того, чтобы страна не превратилась в еще одну Россию или Беларусь, но, тем не менее, существуют люди, называющие себя патриотами, а на деле поступающие словно чиновники путинской державы, советские комсомольцы или антифа, разжигая безосновательно моралистскую панику. Поэтому мы хотим пожелать организаторам феста не бояться и продолжать поддерживать метал-коллективы. Свобода превыше всего!»

Ведь вы же не хотите, как в России?

Количество просмотров: 400

10 комментариев