Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал

Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандалБлог
В Украине, которая, казалось бы, успешно уходит от совковой манеры запрещать все то, что «не как у людей», тоже попадаются придурковатые чиновники, создающие скандалы на ровном месте. На этот раз — «файном». В последние выходные июля в Тернополе прошел фестиваль «Файне місто», метал-сцена которого была представлена вокально-инструментальными коллективами BELPHEGOR и BATUSHKA. (К слову, для «бельфегоров» плотное сотрудничество с «неправильным» BATUSHKA уже и так обернулось срачом в соцсетях — после объявленного на ноябрь совместного евротура.) И мэр пришел в шок от «языческих месс, очерняющих имя города».
46-летний Сергей Надал, сидящий в кресле городского главы с 2010 года, человек, чрезвычайно воцерквленный и активно пишущий в фб, прорвался гневным постом — и собрал, наверное, рекордное количество комментариев в своей истории (хотя, к чести автора, не стал удалять и чистить даже самые саркастичные).
По всей вероятности, на угрозы Надала натолкнули возмущения местных священников. Рапортует издание dsnews: «Заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ отец Роман Демуш назвал события на фестивале откровенным богохульством и нарушением прав христиан. «Некоторые события и эпизоды, происходившие на Faine Misto festival, являются откровенным богохульством и нарушением прав чувств верующих христиан! Так не должно быть! Если мы «за права» … То тут они нарушены! Я на том фестивале не был и не планировал. Однако мои друзья прислали видео — из которых делаю вывод, что некоторые моменты являются откровенно богохульными. Я хочу предостеречь всех тех, кто считает себя христианами, от участия в таких событиях, которые высмеивают христианство и религиозную жизнь верующих. Я не против фестиваля, не против музыки, но то, что произошло, не имеет отношения ни к здоровому досугу, ни к искусству, ни к музыке, ни к фестивалю».
После яростной дискуссии под постом мэра с заявлением выступили организаторы феста.
«Свобода — главная ценность «Файне місто»! Мы всегда соблюдали правило, что, переступая порог фестиваля, каждый может быть тем, кем он действительно хочет. Мы никого не обижаем и даем нашим посетителям полную свободу выбора. Мы позволяем людям верить во что угодно и быть кем угодно. Мы рады видеть людей, свободных от стереотипов.
На «Файне місто» вам никогда не скажут, что делать, чему верить, как одеваться и кого любить. Цель фестиваля — объединить людей, а не ссориться. Мы радуемся, когда видим, что вы счастливы и свободны от стереотипов, потому что это создает общество, к которому мы стремимся: настоящее, свободное, толератнтное. Нам жаль, что существуют вещи, которые разделяют людей, потому что мы за единство, любовь и свободу. Будь свободным с фестивалем «Файне місто». Будь любым».
NOKTURNAL MORTUM высказались по теме жестче: «Мы не ожидали, что однажды придется комментировать украинские новости такого плана, однако похоже, что политические и религиозные деятели Тернополя, включая мэра города, собираются прикрыть фестиваль «Файне місто» после выступления «сатанистов» BELPHEGOR и BATUSHKA.
Много украинцев отдало и продолжают отдавать свои жизни ради того, чтобы страна не превратилась в еще одну Россию или Беларусь, но, тем не менее, существуют люди, называющие себя патриотами, а на деле поступающие словно чиновники путинской державы, советские комсомольцы или антифа, разжигая безосновательно моралистскую панику. Поэтому мы хотим пожелать организаторам феста не бояться и продолжать поддерживать метал-коллективы. Свобода превыше всего!»
Ведь вы же не хотите, как в России?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 400
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Да все нормально, такая музыка как бы и подразумевает подобную реакцию официальных лиц, или нет? Кроме того, не знаю насчет Батюшки, но для Бельфегор такая практика запретов совершенно привычная ситуацию даже дома в Австрии, начиная с 90-х.
Кажется, Назгул из Satanic Warmaster недавно сокрушался по поводу того, что церковь и официалы стали слишком терпимы и было намного драйвовее, когда подобные группы вызывали большее неприятие у религиозных и официальных структур.
А при чем здесь кивки в сторону России и Беларуси со стороны Варггота вообще не понятно. Кто про что, а вшивый про баню, как всегда..
Варггот толстый.
Да всё он правильно говорит. В любой стране любой чиновник может брякнуть, что угодно, но в нормальной его за это могут публично послать. А в Рашке и фестиваль прикроют, и комментаторов посадят.
Varulv написал(а):
Да все нормально, такая музыка как бы и подразумевает подобную реакцию официальных лиц, или нет? Кроме того, не знаю насчет Батюшки, но для Бельфегор такая практика запретов совершенно привычная ситуацию даже дома в Австрии, начиная с 90-х.
Кажется, Назгул из Satanic Warmaster недавно сокрушался по поводу того, что церковь и официалы стали слишком терпимы и было намного драйвовее, когда подобные группы вызывали большее неприятие у религиозных и официальных структур.
А при чем здесь кивки в сторону России и Беларуси со стороны Варггота вообще не понятно. Кто про что, а вшивый про баню, как всегда..
У нас в Украине — нет. Поэтому этих оффлиц сейчас топчут со всех сторон.
Варггот хотел сказать что эту вонь подняли прихожане рашкинской церкви.
KarKAzz написал(а):
Varulv написал(а):
Да все нормально, такая музыка как бы и подразумевает подобную реакцию официальных лиц, или нет? Кроме того, не знаю насчет Батюшки, но для Бельфегор такая практика запретов совершенно привычная ситуацию даже дома в Австрии, начиная с 90-х.
Кажется, Назгул из Satanic Warmaster недавно сокрушался по поводу того, что церковь и официалы стали слишком терпимы и было намного драйвовее, когда подобные группы вызывали большее неприятие у религиозных и официальных структур.
А при чем здесь кивки в сторону России и Беларуси со стороны Варггота вообще не понятно. Кто про что, а вшивый про баню, как всегда..
У нас в Украине — нет. Поэтому этих оффлиц сейчас топчут со всех сторон.
Варггот хотел сказать что эту вонь подняли прихожане рашкинской церкви.
Греко-католической украинской вообще-то.
Выступает украинская церковь и мэр, который русофоб более, чем полностью. а виновата во всем Россия? Кто-то ебанулся
Граф де Билл написал(а):
Выступает украинская церковь и мэр, который русофоб более, чем полностью. а виновата во всем Россия? Кто-то ебанулся
Дык, у украинских (и не только) селюков всегда виноваты русские, в любой проблеме обвиняй Россию и, вуаля, будешь автоматически прав в глазах толпы обезьян из числа граждан стран бывшего совка. Но, к слову, сам Гапон-то что-то про «жидовское племя» перестал упоминать в своих песнях во время гастролей в странах евросовка. Наверное и туда путинские агенты добрались )))
>В Украине, которая, казалось бы, успешно уходит от совковой манеры запрещать все то, что «не как у людей»
Ха-ха, я здесь живу.
Это в Америке такое по телевизору рассказывают?
Про отмены концертов по свитку наци-группировок, требования репертуара на украинском, квоты, сайт Миротворец, полуавтоматическую систему упразднения неугодных «це агент Кремля!» и генеральную линию партии ничего не говорят?
Вот ведь вату бомбит Ну и поделом!
Чуть что так Россию упоминают , политический балаган , что олимпиада , что муз.фестивали стали битвой сильных мира сего , обосрали всё своей грёбаной политикой (((