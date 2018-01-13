Фильм «Князья Хаоса» (Lords Of Chaos) покажут на фестивале Sundance 23 января

То, о чем говорили не один год, наконец обрело финальную форму: фильм «Князья Хаоса», снятый Юнасом Окерлундом по мотивам книги 98 года «Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground» о норвежском криминально-тинейдержском блэк-метал движении, смертоносном братстве и зарождении культов Черной сцены (естественно, с MAYHEM в центре повествовавния), покажут на кинофестивале Sundance Film festival в конце января. Премьера — 23 числа.

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund «После зловещего самоубийства вокалиста Per Yngve Ohlin, выступавшего под псевдонимом «Dead», Euronymous использовал возможность внедрить в музыку микс сатанизма, деструктивности и убийств, чтобы продавать больше пластинок», — говорится в официальном анонсе, и, есть подозрения, кое-кого после показа захотят сжечь, как норвежскую церковь. Однако мы, конечно, посмотрим, что получилось. Пока же предлагаю взглянуть в лица исполнителей главных ролей и сопоставить их с реальными музыкантами.

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Euronymous — Rory Culkin

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Varg — Emory Cohen

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Dead — Jack Kilmer

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Hellhammer — Anthony De La Torre

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Faust — Valter Skarsgård

фильмы о музыке Lords of Chaos Jonas Akerlund

Necrobutcher — Jonathan Barnwell

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Merzbow 13.01.2018 в 08:03

    Какой-такой Necrobutcher? это же Manheim!

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