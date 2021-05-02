Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор

Pat O’Brien — уже, к сожалению, бывший гитарист «каннибалов» — наконец узнал, что ему положено за сумасшедший эпизод 2018 года с оружием и взломом чужого дома.

16 марта суд постановил, что ко времени, уже проведенному в заключении, ему назначено пять лет условного срока, а также сумма штрафа (довольно, надо, признать, странная — с центами?) в качестве возмещения ущерба: $23,793.45. Плюс 150 часов общественных работ. Плюс пройти алко- и наркокомиссии. А также воздерживаться от употребления алкоголя и веществ в будущем — иногда соблюдение этого правила будут проверять специально обученные «тестировщики».

Со всем этим Пэт вскоре встретит свой 56-й день рождения. Аминь.

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