Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор

02.05.2021
Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговорБлог
Pat O’Brien — уже, к сожалению, бывший гитарист «каннибалов» — наконец узнал, что ему положено за сумасшедший эпизод 2018 года с оружием и взломом чужого дома.
16 марта суд постановил, что ко времени, уже проведенному в заключении, ему назначено пять лет условного срока, а также сумма штрафа (довольно, надо, признать, странная — с центами?) в качестве возмещения ущерба: $23,793.45. Плюс 150 часов общественных работ. Плюс пройти алко- и наркокомиссии. А также воздерживаться от употребления алкоголя и веществ в будущем — иногда соблюдение этого правила будут проверять специально обученные «тестировщики».
Со всем этим Пэт вскоре встретит свой 56-й день рождения. Аминь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 228
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ждем назад в Каннибалы
Ну да, ведь играть не запретили, может, и вернется. Будут как Мейден — с тремя гитаристами.
да уж( в каннибалы вряд ли, в Монстросити точно нет, Невермор — тем более. Так что пусть в Chastain идёт или в SFU (раз Барнс вот принял Джека, то Пета тем более возьмёт). Ну или в Deicide.
Merzbow написал(а):
Ну или в Deicide.
Или ранчо заводить где-нибудь в Техасе
Anastasiya написал(а):
Merzbow написал(а):
Ну или в Deicide.
Или ранчо заводить где-нибудь в Техасе
А в Техасе с Absu играть. У них большие проблемы с гитаристами:)