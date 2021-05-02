Pat OBrien sentenced
02.05.2021

Pat O’Brien (экс-CANNIBAL CORPSE) получил приговор

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Pat O’Brien — уже, к сожалению, бывший гитарист «каннибалов» — наконец узнал, что ему положено за сумасшедший эпизод 2018 года с оружием и взломом чужого дома.

16 марта суд постановил, что ко времени, уже проведенному в заключении, ему назначено пять лет условного срока, а также сумма штрафа (довольно, надо, признать, странная — с центами?) в качестве возмещения ущерба: $23,793.45. Плюс 150 часов общественных работ. Плюс пройти алко- и наркокомиссии. А также воздерживаться от употребления алкоголя и веществ в будущем — иногда соблюдение этого правила будут проверять специально обученные «тестировщики».

Со всем этим Пэт вскоре встретит свой 56-й день рождения. Аминь.

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5 комментариев

  • Тварь написал(а):

    ну… с учетом нападения на копа — отделался легким испугом.
    ждем назад в Каннибалы

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  • Death написал(а):

    Ну да, ведь играть не запретили, может, и вернется. Будут как Мейден — с тремя гитаристами.

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  • Merzbow написал(а):

    да уж( в каннибалы вряд ли, в Монстросити точно нет, Невермор — тем более. Так что пусть в Chastain идёт или в SFU (раз Барнс вот принял Джека, то Пета тем более возьмёт). Ну или в Deicide.

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Ну или в Deicide.
    Или ранчо заводить где-нибудь в Техасе http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Ну или в Deicide.
    Или ранчо заводить где-нибудь в Техасе
    А в Техасе с Absu играть. У них большие проблемы с гитаристами:)

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